Cambios de metas

Atados al programa de política monetaria, el BCRA tenía tres opciones: subir la tasa de interés de las Leliq, intervenir en el mercado de divisas o incumplir en la meta de la base monetaria. Ante la creciente fuga de los inversores del Peso, el Central subió levemente la tasa a 61% e incumplió con la meta del programa monetario postergándola para el mes de agosto. En la segunda quincena de julio volvió a rebotar la devaluación cambiaria ante la cercanía de las Paso, las conductas especulativas de comerciantes e inversores financieros se reavivaron, en un escenario local más incierto, y donde no se avecinan cambios por el lado de la oferta de dólares. Posdata 1: las inversiones financieras mueven mucho más dinero que las operaciones de exportadores e importadores. Postdata 2: Las reservas siguieron cayendo, en el mes de junio por USD -336 M. Por otro lado, el recorte de 25 puntos básicos de la tasa de interés del Banco Central de los Estados Unidos (el primero en 11 años, inducido por la caída de las inversiones y malas señales de crecimiento del país del norte ante la guerra comercial con China) del pasado miércoles 31, tuvo un efecto inaudito en tanto no contribuyó a frenar la devaluación del peso. La mayor desconfianza de los inversores -siempre globalizados- en la economía norteamericana no fue a protegerse, entre las monedas emergentes, en el peso argentino. Ante ese escenario, atados al programa de política monetaria, el Banco Central Argentino tenía tres opciones: subir la tasa de interés de las Leliq, fortalecer sus intervenciones en el mercado de divisas o incumplir con la meta de la base monetaria. El FMI había habilitado intervenciones en el mercado de cambios, pero las mismas resultaron insuficientes ante la creciente salida de dólares de inversores extranjeros y la dolarización de los ahorros de argentinos en las semanas. El Central que había anunciado dejar la tasa en 58% anual, la subió levemente a 61%. E incumplió con la meta del programa monetario: esta semana anunció que la postergó para el mes de agosto. Al igual que ocurrió con el programa de metas de inflación (varias veces incumplido), con el programa de meta de base monetaria el Banco Central cree que puede controlar una tasa de interés de referencia (en este caso de las Leliq) y hacia con ella se acomodarían los restantes precios de la economía. Las Leliq son un activo financiero en pesos, que sólo pueden comprar los bancos, y cuya tasa marcaría la pauta del rendimiento de los restantes activos financieros que compra el sector privado. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, que cuando el Banco Central (la FED) mueve la tasa de interés, los flujos globales de capitales a ella responden. En Argentina, es inaudito pensar que puede el Banco Central regular una tasa de referencia. Los que creen en los mecanismos de mercado, como la administración liberal de Cambiemos, están dispuestos a sostener esto, que se sigan emitiendo títulos financieros a precios cada vez más altos con dinero que no queda en el país. Los que no creen, se dan cuenta que el poder de crear dinero lo tienen los bancos privado y seguirán emitiendo aunque el Central quiera regularlos libremente.



