Tendrá lugar la Trigésima Jornada de Donación Voluntaria de Sangre en Campana

Promovida por Axion energy y PAE, se desarrollará éste miércoles 7 y jueves 8, de 8 a 13 horas, en el club Ciudad de Campana. No hace falta guardar ayuno. El INCUAI también inscribirá a donantes de Médula Ósea. "Hace un año, una amiga tuvo una emergencia y no pude donar porque estaba anémica. Cuando vi en el diario la campaña, no dudé en venir y ahora sí pude donar. Voy a venir todos los años", comentó Belén Sánchez el año pasado en estas páginas. Ya está en marcha la 30ma. Jornada de Donación Voluntaria de Sangre en Campana promovida por Axion energy y PAE que movilizará a un equipo de 14 profesionales y técnicos del Instituto de Hemoterapia de La Plata; INCUAI; Región Sanitaria V; y del Hospital San José; además de personal de Asuntos Corporativos y de Salud Ocupacional de Axion. Siempre bajo el slogan "Donás sangre, donás vida", este miércoles y jueves de 8 a 13, una vez más se podrá donar sangre en el club Ciudad de Campana. Vale aclarar que no es necesario guardar ayuno antes de la donación, e incluso se puede almorzar de manera liviana. La extracción propiamente dicha dura unos 14 minutos y, salvo realizar actividad física, se puede continuar el día normalmente. "Además de que se trata de la trigésima edición, es importante remarcar al estar presente el personal del INCUCAI, los vecinos también pueden inscribirse como Donantes de Médula Ósea", comentó Roberto Dabusti, de Asuntos Corporativos de la petrolera. La campaña, a lo largo de sus diferentes ediciones, acumula más de 7000 donantes. La donación de sangre no sólo se trata de un acto de altruismo y solidario, sino que también tiene el beneficio potencial de ser informado de una enfermedad que no sabe que porta. "Antes de poner la sangre en disponibilidad, todas las donaciones, que son nominales, son analizadas. Hay 25 enfermedades diferentes que pueden llegar a ser detectadas. De encontrarse alguna anomalía, el donante es informado automáticamente en forma privada. Hay gente que es portadora de Hepatitis B, que es muy común, y no lo sabe. Se entera luego de haber donado, y a partir de ahí empieza a tratarse", señaló el año pasado la Dra. Estela Campanaro, del Instituto de Hemoterapia de La Plata.

Tendrá lugar la Trigésima Jornada de Donación Voluntaria de Sangre en Campana

