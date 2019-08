Museo Ferroviario "Víctor Luis Capusso"; un viaje por el tiempo

HORARIO DEL MUSEO: Lunes a jueves de 9 a 14.30 horas y los sábados de 12 a 18 horas. Convencido del incalculable valor que representaban los vestigios del ferrocarril, el ex Jefe de los talleres de Vías y Obras de Campana, mantendría vivo el legado de los rieles con sus aportes al Museo. Corría el año 1950 y Víctor Luis Capusso se encontraba en la Escuela Industrial de Gálvez, Santa Fe, cuando el Ministro de Trabajo de la Nación llegó con la propuesta de ofrecer trabajar en los talleres ferroviarios a los estudiantes de escuelas técnicas. Maravillado y entusiasmado por lo escuchado, acepta lo propuesto junto a dos compañeros de colegio, emprendiendo el viaje a la lejana y desconocida Campana. Con apenas 17 años es recibido por los talleres del Ferrocarril Central Argentino como aprendiz y durante este tiempo atesoraría todos los conocimientos adquiridos sintiendo al ferrocarril como algo propio. Su participación activa junto a su experiencia lo posicionarían tiempo después como jefe de los talleres ferroviarios, puesto que ocuparía por más de 20 años. Así como el ferrocarril fue una llama que encendió la economía argentina, con los años las nuevas tecnologías llegaron y muchas piezas, herramientas y elementos comenzaron a quedar en desuso; teniendo como destino común el abandono. Gracias a su visión del valor incalculable de estos elementos, dedicó (aún cuando ya no estaba en actividad) gran parte de su vida en rescatarlos. Siempre supo que estos objetos, considerados chatarra, eran parte de la historia ferroviaria local y nacional; y que merecían ser preservados. Es por esto que se pone en contacto con el intendente, Calixto Dellepiane, y acuerdan crear un museo con estos elementos. Así, la antigua oficina de carga del ferrocarril, lugar en el cual en otras épocas se recibían y se despachaban las encomiendas, se convierte en el lugar apropiado. Dicen, quienes lo conocieron, que había una historia que él siempre contaba. Un día, sentado en su oficina desde donde podía observar el paso de cada uno de los trenes que pasaban por Campana, detectó que entre la chatarra que traían en un vagón que ingresaba en un tren de carga a Dálmine (hoy TenarisSiderca), se encontraba una locomotora que iría a alimentar los hornos de la fabricante de tubos. Sin siquiera pensarlo, se dirigió hacia la fábrica y luego de entrevistarse con altos jefes de la empresa consigue rescatarla. Esta joya incalculable de origen alemán y trocha angosta, antes de ser desechada había sido utilizada para tirar los vagones que bajaban las piedras de balasto de las canteras. Le tomó tiempo pero con sus habilidades y su perseverancia logró restaurarla y exponerla en los predios de los talleres. Hoy en día, la locomotora se encuentra afuera del Palacio Municipal y es una de las 5 unidades que se encuentran en el país. Ubicado en el Paseo Costanero, el Museo Ferroviario "Víctor Luis Capusso" cuenta con más de 200 piezas entre las que se encuentran herramientas, indumentaria, vajillas del coche comedor, básculas, faroles, teléfonos, señales de desvío y un espacio denominado "la oficina del jefe" donde se pueden apreciar ficheros y el frasco de tinta con la pluma original. Muchos objetos fueron donados por ex ferroviarios como es el caso de Antonio Cabral, ex instructor del ferrocarril, que realizó una mesa de señales en la que se representan todos los tipos que existen a lo largo y ancho del país. Este año el Museo cumplió 25 años, al respecto Mercedes Abbondanza, directora del mismo, comenta que "fue una gran emoción porque si bien no son muchos años para una institución de esta naturaleza, son muy significativos por todo lo que representa sostener un establecimiento de este tipo". En lo que respecta al futuro del museo la directora agrega: "mi intención es poder trasladarlo a un espacio más adecuado donde se puedan poner vías y rieles porque tenemos materiales rodantes que se pueden llegar a exponer".

El antiguo edificio del museo se encuentra a pasos de la sede de Prefectura Campana y este año cumplió 25 años desde su apertura





La directora del museo, Mercedes Abbondanza





Mesa de señales realizada por el ex instructor ferroviario Antonio Cabral con todos los tipos que existen a lo largo y ancho del país.



Museo Ferroviario "Víctor Luis Capusso"; un viaje por el tiempo

Por Ornella Naso

