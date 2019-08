La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 04/ago/2019 Opinión:

Problemas universales

Por Arq. Jorge Bader















Jorge Bader

Varias veces he hecho comentarios respecto de muchos ciudades donde los problemas urbanos han generado profundos desafíos a la planificación urbana y han sentado escuela en el problema del desarrollo territorial. Alguna de esas veces me han comentado las diferencias de escala o de criterio y casi con convicción plena me permito decir que las escalas son solo una problema cuantitativo ya que básicamente todos los conglomerados urbanos terminan teniendo problemáticas comunes. En algunos de esos ejemplos he citado la ciudad de Paris, donde la saturación intraurbana, los altos costos del suelo, las limitaciones reglamentarias, generaron una fuerte explosión extraurbana, que trajo consigo otros problemas como el de la movilidad y con ello el conflicto del automóvil y el transporte publico. La escala es diferente pero la situación es la misma. Campana tiene una situación de alto costo intraurbano, una fuerte limitación reglamentaria y una escasez de suelo y como contrapartida una desintegración territorial a partir de la explosión extraurbana, que queda difícilmente conectada por transporte publico y obliga para su conexión a la movilidad particular. Si la demanda laboral de servicios crece en Alto Los Cardales, la satisfacción de esa demanda por parte de pobladores urbanos y la oferta de prestadores crece en la periferia del centro, se genera un conflicto de relación ya que la comunicación por transporte público es escasa o casi nula. Una cuestión a considerar es que el área urbana y los barrios periféricos tienen aun capacidades remanentes de ocupación en función de las densidades establecidas. En ese punto tenemos un pretendido control muy rígido en las zonas intraurbanas, y un sistema laxo en la periferia inmediata, de modo que los indicadores urbanísticos y los criterios de uso del suelo y terreno libre absorbente se obligan y cuidan en la zona del casco céntrico y son poco observados en los barrios periféricos. Con este criterio, más la ejecución de obras de cosmética sin el correlato de las obras de infraestructura básica, y la cuestión del saneamiento sin resolver, estamos generando un proceso de difícil retorno con un espectro social condenado al carácter de kelpers o ciudadanos de segunda, donde la educación urbana no importa y la sanidad menos. El trabajo de planeamiento en las comunas de Paris se baso en la co gestión con los prefectos de las delegaciones y la generación ordenada de un modelo de explotación del suelo que permitiera la preservación ambiental y la calidad urbana y moderara la saturación derivada de la migración de la población hacia el suburbio. De nuevo, mi pregunta es que tiene de diferente mas que la magnitud, con nuestro problema. Trabajar con las sociedades de fomento para internalizar la problemática del uso racional suelo, la importancia de los indicadores urbanos, la co gestión de la infraestructura, para garantizar una mejor calidad de vida son algunas de las deudas que se vienen acumulando de gestión en gestión, sin una propuesta objetiva de trabajo en ese particular. Por eso creo que es un buen momento para repensar este modo de hacer en el planeamiento. Primero, instalarlo en la agenda política como uno de los ejes fundamentales, reconociendo que sin un plan de acción todo lo que podemos esperar es él voluntarismo del funcionario que según su nivel de estrés en el día a día pueda o no darle cabida a los análisis y decisiones importantes en el área del desarrollo territorial, segundo, entender que el planeamiento es la base de cualquier plan de obras, tercero que no existe una acción certera si no se genera el consenso social a través del análisis conjunto y el debate público sobre las condiciones de uso del suelo y crecimiento urbano, cuarto que sin capacidades aplicadas ningún diseño urbano es posible y por último y lo mas importante, si no existe convicción política y decisión efectiva para apoyar con fuerza ejecutiva cualquier planificación, todo lo que analicemos será simplemente una letra muerta, por mas profundos que resulten sus conceptos. Hacer ciudad no es dejar hacer sino pautar el hacer, y definir lo que mas conviene al todo y no exclusivamente a cada una de las partes. Hace años que venimos haciendo según los intereses sectoriales y seguimos dando ese debate cada vez que se produce alguna embestida sobre la planificación según las demandas particulares. Recuerdo a Jaime Lerner, el famoso Intendente de Curitiba que allá por los años 90 cambio la ciudad, y cuyo mayor logro fue el hacer participe a toda la sociedad de sus ideas. El plan de obras de infraestructura, la cuestión del transporte y la higiene urbana fueron temas consensuados y trabajados con la sociedad. Eso le valió el premio al mejor intendente del mundo que se le otorgo en Japón. Posteriormente llego a ser Gobernador de su estado. Todo porque tuvo en cuenta a la gente e incorporo a los actores sociales como efectores de sus políticas publicas. Arq. Jorge Bader - Matrícula CAPBA 4015

Opinión:

Problemas universales

Por Arq. Jorge Bader

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: