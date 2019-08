Publicidad En la última publicación vimos Mykonos, una de las islas cícladas más visitadas, la más fiestera, la Ibiza de Grecia. Ahora es el turno de la prima más formal, Santorini, la que tiene lugar para cualquier público sin ningún tipo de aclaración previa. Santorini está bien centrada en el archipiélago de las dos cientos y pico de islas de Grecia, a unos 200 kilómetros de las costas continentales. Al igual que Mykonos, está muy bien conectada por aire con muchísimas ciudades europeas, o por ferry con Atenas y varias de las islas vecinas. Con forma de cuarto creciente, tiene alrededor de 20 km de la largo y 5 km en los anchos máximos. Volcánica de formación, rocosa, árida, pero con una magia que vamos a intentar transmitir de la mejor manera. Está poco poblada, de manera permanente no llegan a ser 20.000 los habitantes, que se concentran en Fira, o Thira como llaman ellos (capital y puerto) y alrededores. Una de las razones de esto es la falta de agua potable, ya que no hay fuentes naturales de agua en la isla, todo se abastece por medio de la desalinización de agua de mar que produce la planta local. Si se van a preguntar por las piscinas de los hoteles, pueden estar tranquilos que muchos de los alojamientos las tienen disponibles .La mejor época para visitar la isla es entre abril y octubre, con los picos de ocupación de julio y agosto. Nosotros recomendamos no menos de 3 noches en la isla si tienen la posibilidad de armar el viaje a medida, ya que hay excursiones para contratar o hacer en forma autónoma que demandan tiempo y vale la pena realizarlas sin apuro. A la hora de alojarse en Santorini, lo ideal es hacerlo cerca del puerto o en la zona de Firostefani, muy cerca de Fira, pero con menores precios. En estos lugares tienen la posibilidad de conseguir alojamientos con vista a la caldera, la zona más demandada de Santorini, la porción de mar que se mezcla con las islas vecinas. Pero vayamos al grano. Hay 3 cosas por lo que esta isla los va a dejar sin habla: las casas blancas de cúpulas azules que cuelgan de los acantilados, sus playas invadiendo las calas y los atardeceres, considerados de los mejores del planeta. Un primer recorrido puede comenzar caminando desde Fira a Oia, son casi 10 kilómetros de caminos en parte asfaltados, otros de tierra y un poco de roca también, con lo cual no es recomendable que lo hagan en ojotas. Durante el trayecto van a tener vista a la caldera y las calas del oeste de la isla. Si lo hacen por la tarde, verán un atardecer que es indescriptible desde este punto, y pueden volver sin problema luego en los buses locales, pero sepan que en temporada alta se llenan rápido y pueden tener esperas. Es curioso que todavía se usan mulas como medio de transporte (un medio de transporte mentiroso hoy, ofrecido a turistas para la foto) y la forma tradicional de recorrer la isla es en ciclomotor o en un cuatriciclo. Oia y Fira son definitivamente los dos pueblos más bonitos, y los van a recorrer de abajo hacia arriba varias veces. Están repletos de barcitos, restaurantes, cantinas, es encanto al por mayor. Ahora, si vamos a las excursiones, hay una que realmente vale la pena comprarla. Se trata de un recorrido por Playa Roja y Playa Blanca. Esta excursión está disponible para todos los bolsillos, barcos de aproximadamente 50 personas, catamaranes, lanchas. Una de las opciones que más valor le dimos es una alternativa que sale desde Oia, al norte de la isla, zarpando concretamente desde Ammoundi, donde se navega en un crucerito para 8 - 9 parejas directamente hasta la caldera y alrededor del volcán. Ahí mismo hay unas aguas termales donde se permanece algo más de media hora y pueden llenarse del barro rejuvenecedor. Luego se continúa al faro que está cerca, un faro veneciano y la siguiente parada es en Mesa Pigadia, donde van a poder nadar, hacer snorkel o tomar sol mientras preparan la barbacoa de mariscos y las ensaladas griegas. Después del almuerzo viene Playa Blanca y a continuación Playa Roja, las dos al sur de la isla. De donde vienen los nombres?, justamente del color de las rocas. Primero un acantilado blanco, esculpido como una cantera de mármol que se eleva más de 100 metros, con una playa angosta y un mar azul profundo. Luego, ahí a la vuelta nomás, mientras navegan el blanco se transforma en rojo, otro acantilado que se levanta de la cala vecina y les hará recordar a los murallones del Parque Nacional Talampaya, un color similar, pero con un mar de catálogo. Algunos de los prestadores turísticos terminan aquí mismo la excursión y a salir del mar pasan por la iglesia ortodoxa de San Nicolás (la más fotografiada de las cúpulas azules) desde donde se consigue una de las mejores ubicaciones para esperar la bajada del sol. Y como en Santorini la cultura alcohólica aprueba con buenas notas, tienen la posibilidad de esperar el atardecer con una cata de vinos en Venetsanos Winery, una de las tantas bodegas de la isla o tomando una Crazy Donkeys, la cerveza más rica que produce una pequeña fábrica local que se llama Santorini Brewing Company.

