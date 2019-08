Durante la noche un borracho, tuvo un sueño, y le dijo a su familia, ¿quieren saber que soñé? Porque no sé lo que significa, ¡Sí! Contestaron sus hijos y esposa. Resulta que vi 4 ratas que caminaban por nuestra casa, una era gorda y grande, la otra era ciega, y las otras 2 flacas y hambrientas. - El hijo menor que ofició de interprete y le dijo; Papá yo te lo explico; la rata gorda es el dueño del bar al que le das todo tu dinero, la rata ciega eres tú, que no te das cuenta, que te estás destruyendo, y las ratas flacas somos nosotros tus hijos que estamos muriendo de hambre porque no traes nada para la casa. ¡Que duro mensaje no! "Pero es real", muchas personas por disfrutar amenamente con amigos, descuidan a su familia, su trabajo, obligaciones, el tránsito, etc. otros ya son presa de la adicción al alcohol, aunque no lo quieran reconocer están condenados al vicio, y engañados piensan que es algo normal y divertido, pero a solas seguro se preguntan ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Ya no volveré a beber, (se lo prometen) pero caen una y otra vez en el mismo error, ¡Es que ya son esclavos del vicio! El alcoholismo destruye tu dignidad y a tu familia, haz un alto en tu vida, busca ayuda, recuerda lo que dice La Biblia, cuando nuestra fuerza termina, puede comenzar a actuar Dios, (si lo buscas). (Ap. 3:20) He aquí, yo estoy a la puerta y llamo; si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él, y él conmigo. Hasta el día de hoy, Él (Jesús) sigue ayudando a quien se acerca y acepta el ofrecimiento, Él jamás ha perdido una batalla, tan solo déjate ayudar, como lo han hecho muchos y hoy están disfrutando una nueva vida, sin estar sometidos a esa esclavitud. Dice La Biblia, "¿Quién tiene angustia? ¿Quién siente tristeza? ¿Quién es el que siempre pelea? ¿Quién está siempre quejándose? ¿Quién tiene moretones sin motivo? ¿Quién tiene los ojos rojos? Es el que pasa muchas horas en las cantinas, probando nuevos tragos. No te fijes en lo rojo que es el vino, ni en cómo burbujea en la copa, ni en lo suave que se desliza. Pues al final muerde como serpiente venenosa; pica como una víbora. Tendrás alucinaciones y dirás disparates. Te tambalearás como un marino en alta mar, aferrado a un mástil que se mueve. Y entonces dirás: Me golpearon, pero no lo sentí. Ni siquiera me di cuenta cuando me dieron la paliza. ¿Cuándo despertaré para ir en busca de otro trago?". (Prov. 23:29-35) Solo Cristo puede liberarte de este vicio, o cualquier otra esclavitud que estés sufriendo. Busca al que te puede ayudar, ya ha ayudado a muchos. Así que, si el Hijo (Jesús) os libertare, seréis verdaderamente libres, (Juan 8:36) Búscalo, no te arrepentirás, tu puedes ser uno más, de los tantos que aprovecharon esta oportunidad, que ante una dificultad encontraron al libertador Jesús, y no solo pudieron ser libres, sino empezar un nuevo camino. Jesús le dijo (y te dice): Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; y nadie viene al Padre, sino por mí (Juan 14:6) Busca una iglesia que enseñe de Cristo y La Palabra de DIOS. "La Biblia" ¡Hasta la próxima semana! ¡Dios te bendiga!. Luís Rodas Rivadavia 447 - Campana - Tel. 427296 - 437492 - luisgurodas@yahoo.com.ar





La voz de Dios para este tiempo:

Tema de hoy "El Alcohol"

Por Luís Rodas

