"La novedad absoluta del mensaje de las apariciones de Fátima es la revelación de la presencia en el Cosmos de otras civilizaciones más evolucionadas que la nuestra. Una revelación científica y teológica. Científica porque la Virgen revela la existencia de otras civilizaciones, teológica porque las relaciona íntimamente a Dios, dando a entender claramente que estas civilizaciones acompañarán la Segunda Venida de Cristo a la Tierra. Pero hay otra profecía que la Virgen de Fátima anuncia dramáticamente, según la cual Satanás lograría introducirse hasta la cumbre de la Iglesia. En la cumbre de la iglesia, en este momento, hay sentado un papa bueno como Francisco, pero está rodeado de asesinos y criminales. De quién habla por lo tanto la Virgen cuando dice que Satanás logrará introducirse en la cumbre de la Iglesia, es de aquellos cardenales y obispos responsables del peor de los pecados, aquél que Jesús no perdona: los pecados contra los niños."

Conferencias dadas por Giorgio Bongiovanni en Italia

Pregunta: ¿Quiénes son los elegidos?

Giorgio: Los elegidos son todos los que hacen la voluntad de Dios, son 144 mil y están en misión en la Tierra, junto a ellos están los que Jesús encomienda al Padre después de la última cena: "Yo te los encomiendo Padre, no te pido que los saques del mundo, sino de preservarlos del mal y te pido que bendigas y glorifiques también a todos los que crean en ellos", Juan 17:15. Es decir que nosotros no somos los elegidos pero podemos llegar a serlo, según cuanto Jesús ha dicho, si creemos en los Apóstoles y en los Santos que testimonian con su vida el evangelio de Cristo y nos despojamos de todo como ellos. También a mí me gustaría dejar dinero o propiedades a mis hijos pero en el reino de Dios no existirá la propiedad privada, no habrá dinero tuyo o mío, todo lo que tendremos pertenecerá a la comunidad humana. Tendremos sólo que administrar el patrimonio del planeta que nos hospedará. En cambio nosotros hemos hecho del patrimonio de la Tierra una propiedad privada, al punto que cien personas poseen el 80% de las riquezas, sin hablar de los capitales económicos, mientras el 80% de la humanidad no posee nada o poco y sufre por hambre, guerras y enfermedades.

Entonces para evitar que de nuevo podamos recaer en el mismo error será abolida la propiedad privada, será abolido el bienestar personal. Lo que existe tiene que ser un bien de todos. No podemos entrar en el reino de Dios con la mentalidad que tenemos ahora, porque se apoderará de nosotros el instinto animal bestial de conquistar lo que no es nuestro, de hacer de lo que no es nuestro una propiedad nuestra y por lo tanto cometeremos delitos por los que seremos castigados severamente. Por este motivo repito continuamente que tenemos que despojarnos de todo. No se puede entrar en una sociedad donde ya no existe más "mi dinero, mi casa, mi coche", si no hemos realizado el valor de no poseer. Ciertamente tenemos que vivir en una casa decorosa, tenemos que mantener a nuestros hijos en la escuela, pero tenemos que conformarnos con lo mínimo necesario.

Si queremos ser ciudadanos del nuevo reino tenemos que destruir la vieja mentalidad y adoptar una nueva. ¿Recordáis cuándo Jesús eleva al cielo el pan y el vino durante la última cena? De la misma manera hay otro pasaje del Evangelio donde enojado levanta la mano con una moneda diciendo: ¡No podéis adorar a Dios y a Mamón"! Con aquellas palabras y aquel gesto Cristo pone al mismo nivel, el uno opuesto al otro, a Dios y al dinero, amonestándonos y poniéndonos en guardia. Nos llama a hacer una elección neta entre Dios y Su antagonista. San Francisco no se desnudó frente a todos porque era un arrogante o porque era un santo, se volvió santo después. San Francisco quiso dar un fuerte mensaje, no sólo espiritual sino también político. Nos quiso transmitir que si volvemos a nuestros orígenes, si volvemos a ser hombres que están en contacto con la naturaleza y nos despojamos de todas nuestras creencias humanas y de los bienes materiales seremos consagrados a Dios y seremos dignos de vivir en el nuevo mundo.

La justicia divina.

Giorgio: Yo no soy Dios, soy un mensajero sediento de justicia que reconoce, ama y adora a Su Hijo. Amo la justicia de Dios y es lo que espero cuando Cristo vuelva, el aniquilamiento del mal, no del hombre porque yo amo al hombre que es la criatura más bonita que Dios haya creado, sino de la degeneración del hombre que ha desobedecido, que persevera en el error, que mata, que aplasta, que viola a los niños. Me gusta mucho esa parte de la Biblia dónde se habla del diluvio universal, de la destrucción de Sodoma y Gomorra y toda esa parte del Evangelio dónde Cristo habla de la justicia divina, de la Gehenna, es decir del sufrimiento que se impondrá cuando el hombre supere el límite que Dios ha concedido. Y estamos llegando a ese límite.

Continúa el próximo domingo...

