RECONOCIENDO NUESTRA PARROQUIA SANTA FLORENTINA; HERMITA VIRGEN MARÍA COMO ROSA MÍSTICA Esta hermoso lugar de oración y paz está ubicada en la plazoleta del Boulevard. Calixto Dellepiane (ex Lavalle) en la intersección con las calles Estrada y Castelli. Hace algunos años en grupo de vecinos se propusieron divulgar la advocación de María Rosa Mística y con sus esfuerzos lo construyeron y continuaron embelleciéndola con plantas y flores y también instalaron bancos para los transeúntes y ocasionales orantes. ¡Qué nos dice la historia sobre esta advocación? Las apariciones de la Virgen María como Rosa Mística, comenzaron en 1947 en Montichiari, una pequeña ciudad al norte de Italia a la enfermera Pierina Gilli en una sala del hospital. Pierina vio a una hermosísima Señora que vestía una túnica morada y cubría su cabeza con un velo blanco. Tenía el pecho atravesado por tres espadas. Su rostro celestial estaba triste y sus lágrimas caían al suelo. Sus dulces labios se abrieron solamente para decir: "Oración - Penitencia - Reparación. En una segunda aparición ocurrida el 13 de junio de 1947, la Santísima Virgen aparece esta vez vestida de blanco y sosteniendo tres rosas: blanca, roja y dorada. Pierina le pidió que por favor le dijera quién era. La Virgen le respondió: "Soy la Madre de Jesús y Madre de todos vosotros. Nuestro Señor me envía para implantar una nueva devoción mariana en todos los institutos, en las comunidades religiosas y en todos los sacerdotes. Yo les prometo que si me veneran de esta manera especial, gozarán particularmente de mi protección, habrá un florecimiento de vocaciones religiosas, menos deserciones y una gran santidad. Deseo que el 13 de cada mes se me consagre como día mariano y los doce precedentes sirvan de preparación con oraciones especiales." Su rostro se iluminó de alegría y continuó: "En ese día derramaré sobreabundancia de gracias y santidad sobre quienes así me hubieran honrado. Deseo que el 13 de julio de cada año sea dedicado en honor de Rosa Mística, es decir, "Rosa Misteriosa". Respondiendo a este llamado, un grupo de vecinos se reúnen a rezar el rosario frente la ermita de María Rosa Mística, todos los 13 de cada mes a las 17:30 hora. ¡Todos podemos ser acreedores de sus gracias y bendiciones!

Hermita de María Rosa Mística AGOSTO MES DEL CATEQUISTA Fruto del apoyo económico de la comunidad parroquial y del trabajo de los catequistas se pudieron acondicionar los salones dela Ateneo Parroquial "Padre Roza" donde se realizan los encuentros de preparación a la Primera Comunión y Confirmación. Desde estas páginas los catequistas quieren agradecemos a todos y cada uno de los que colaboró y los animamos a seguir haciéndolo. Agradecer especialmente las donaciones recibidas ya sea de materiales, dinero en efectivo, pinturas, trabajo, cerraduras, tiempo, premios para el Bono Contribución. ¡Sepan que aún falta mucho y que seguimos necesitando de todos! ¡SIGAMOS TRABAJANDO JUNTOS! DIOS LOS BENDIGA

Reparación del Ateneo parroquial





Salón de Catequesis a estrenar





Salones en reparación ORACIÓN DEL CATEQUISTA Señor Jesús: Aquí me tienes para servirte

y colocar a tus pies la labor en que estoy empeñado.

Tú me escogiste para ser catequista,

anunciador de tu Mensaje a los hermanos.

Me siento muy pequeño e ignorante,

soy a menudo inconstante,

pero sé que Tú me necesitas.

Gracias por confiar en mí, pequeño servidor tuyo.

Estoy pronto a cumplir esta hermosa tarea

con sencillez y modestia, amor y fe.

Quiero ser instrumento tuyo

para despertar en muchos hermanos:

cariño por tu persona,

confianza en tus promesas,

deseos de seguirte como discípulo.

Bendice día a día mis esfuerzos;

pon tus palabras en mis labios,

y haz que, en comunión con mis hermanos,

pueda colaborar en extender tu Reino.

María, tu que seguiste siempre con fidelidad

las huellas de tu Hijo,

guíanos por ese mismo camino. Amén.

Semblanzas entre hermanos:

Hermita Virgen María como Rosa Mística

Reconociendo nuestra parroquia Santa Florentina

