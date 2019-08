En la última fecha de la fase regular, el Tricolor superó 86-71 a Sportivo Escobar, su rival en Cuartos de Final. En tanto, el CBC cayó en doble suplementario ante Honor y Patria y deberá enfrentar a CADU en el playoff por la permanencia. Lo más importante que estaba en juego en la última fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Asociación de Básquetbol de Zárate-Campana (ABZC) tuvo una definición dramática: en su lucha por evitar el playoff por la permanencia, el Campana Boat Club jugó dos suplementarios frente a Honor y Patria, aunque finalmente terminó cayendo 118-110 como local y deberá ahora superar a Defensores Unidos para seguir en el Nivel A. Los dirigidos por Gustavo Godoy debían vencer por más de 15 puntos al conjunto de Capilla del Señor si querían asegurar su permanencia el mismo viernes por la noche. Si no, debían esperar una derrota de Independiente en el duelo que esta noche cerrará la fase regular del certamen. Sin embargo, el juego comenzó cuesta arriba para el Bote, porque Maximiliano Gutiérrez arrancó derecho en el visitante (8 puntos), que sumó también con las "bombas" de Santiago Sicardi (dos) y Gabriel Cedro. En el local, Marcos Jelavich (9) asumía las mayores responsabilidades. Y en el segundo cuarto, "el Comandante" aportó otros 8 puntos para impulsar al CBC a un parcial de 24-14 que le permitió ganar la primera mitad (41-39). En el tercer cuarto, Honor y Patria volvió a dominar el trámite y con un gran pasaje de Sicardi (9), más el aporte de Gutiérrez (8) se escapó en el tablero y llegó diez puntos arriba al último período (68-58). Pero en esos 10 minutos finales, a pesar de tener a sus principales jugadores cargados con faltas, sobrevino otra reacción Celeste con dos "bombas" de Guido Cadelli, otra de Bruno Santini y un gran cierre de Gustavo Marafioti (triple y doble) para empatar en 85 el tiempo regular. En el primer suplementario, 7 puntos de Jelavich y un triple agónico de Mateo Somoza forzaron otro tiempo extra, ya sin Palacios, Fink y Santini, quienes habían llegado al límite de cinco foules. Y en el segundo suplementario, a pesar del empuje de Jelavich y Cadelli (5 puntos cada uno), el CBC fue cediendo ante un rival que tuvo a un infalible Gutiérrez: el ex Tricolor anotó 11 puntos (siete libres) para llegar a 41 en su cuenta personal y sentenciar el juego en favor de Honor y Patria. De esta manera, el elenco de Capilla del Señor concluirá en 7º lugar si hoy no gana Independiente; caso contrario, caerá al 8º puesto. Mientras que el Campana Boat Club quedó condenado a la 9ª ubicación y a jugar un playoff por la permanencia frente a Defensores Unidos de Zárate. Para asegurar su lugar en el Nivel A deberá superar a CADU primero; y luego también una promoción con el subcampeón del Nivel B. GANÓ EL CCC Por su parte, Ciudad de Campana venció 86-71 a Sportivo Escobar a pesar de sus numerosas ausencias y, de esa manera, se adjudicó el cuarto puesto, dado que superó en ambas ruedas al elenco escobarense, que justamente será su rival en los Cuartos de Final en busca de un lugar en el Final Four. En este encuentro estaba en juego esa ventaja de localía en los Cuartos de Final, que ahora quedó del lado Tricolor, que presentó una formación muy diferente a aquella que comenzó el certamen e incluso con bajas respecto a los últimos partidos. En esta oportunidad, tampoco jugaron Alejo Fioretto y Francisco Santini, por lo que el peso del partido lo llevaron Santiago Fernández (goleador con 23 puntos) y el juvenil Joaquín Aguilar (21), con un buen aporte del cadete (U17) Emilio Polese, quien sumó 15 como único relevo del conjunto dirigido por Sebastián Silva. En los otros dos encuentros que se disputaron por esta fecha, Presidente Derqui venció 95-70 a Central Buenos Aires y culminó con record casi perfecto en lo más alto de la tabla: 17 victorias y apenas una derrota. En tanto, el "2" quedó para Atlético Pilar, que cerró la fase regular con triunfo clásico por 77-71 sobre Sportivo Pilar, que culminó 3º y jugará en Cuartos de Final con Central Buenos Aires. Las otras dos llaves quedarán definidas esta noche: si Independiente le gana a Defensores Unidos, terminará 7º y se medirá frente a Atlético Pilar, por lo que Presidente Derqui jugaría con Honor y Patria. Caso contrario, se invertirán estos duelos. LA VICTORIA DE CIUDAD CIUDAD DE CAMPANA (86): Eliseo Iglesias (5), Santiago Fernández (23), Joaquín Aguilar (21), Joaquín Cazurro (11) y Máximo Fritzler (11) (FI) Emilio Polese (15). DT: Sebastián Silva. SPORTIVO ESCOBAR (71): Julián Pinto (6), Fausto Pérez (8), Juan Peralta (4), Cristian Devoto (19) y Pedro Amoros (22) (FI) Joaquín Ciutat (0), Alexis Fontana (3), Matías Zuttion (4) y Martín Traverso (5). DT: Gabriel Marcato. PARCIALES: 19-23 / 18-19 (37-42) / 23-9 (60-51) / 26-20 (86-71). JUECES: Raúl Imosi y Joaquín Albertinsky. GIMNASIO: Ciudad de Campana.

JOAQUÍN AGUILAR ANOTÓ 21 PUNTOS EN LA VICTORIA DEL CCC LA DERROTA DEL BOAT CLUB CAMPANA BOAT CLUB (110): Lucas Palacios (5), Guido Cadelli (23), Marcos Jelavich (38), Bruno Santini (13) y Gustavo Marafioti (20) (FI) Leandro Fink (6), Mateo Somoza (3), Santiago Michelotti (0) y Thiago Pederzert (2). DT: Gustavo Godoy. HONOR Y PATRIA (118): Santiago Sicardi (25), Maximiliano Gutiérrez (41), Juan Cruz Mendoza (14), Federico Michelini (13) y Gabriel Cedro (18) (FI) Francisco Martínez (4), Emanuel Pastoriza (2), Mauro Leichner (1) y Edgar Báez (0). DT: Marcelo Fernández. PARCIALES: 17-25 / 24-14 (41-39) / 17-29 (58-68) / 27-17 (85-85) / 13-13 (98-98) / 12-20 (110-118). JUECES: Luis Ranzini y Gustavo Blanco. GIMNASIO: Boat Club. #Básquet Ciudad venció 86-71 a Sportivo Escobar como local, terminó 4° en el Oficial ABZC y tendrá ventaja de localía en la serie de Cuartos ante el mismo Sportivo. En cambio, Boat Club cayó 118-110 en doble suplementario ante Honor y Patria y jugará por la permanencia vs CADU. pic.twitter.com/W5aD3JHtRA — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 3, 2019

Básquet:

Oficial ABZC; Ciudad ganó y terminó en el 4º puesto; Boat Club perdió y jugará por la permanencia

