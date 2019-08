El Violeta venció ayer 3-2 a Mega Juniors, que así perdió el segundo lugar a manos de Defensores de La Esperanza. San Cayetano le ganó por la mínima a Juventud Unida y sigue prendido, mientras que Lechuga extendió su buena racha al superar 4-2 a El Junior. Hoy cierran San Felipe vs Desamparados. Ayer comenzó la 13ª fecha del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol y en el Grupo A, Villa Dálmine ratificó su condición de único líder al vencer 3-2 al que era su escolta, Mega Juniors. De esta manera, el Violeta logró su décima victoria en once presentaciones y llegó a los 30 puntos, por lo que ahora tiene cinco puntos de ventaja sobre su inmediato perseguidor que pasó a ser Defensores de La Esperanza. En esta segunda fecha de la segunda rueda, el Verdinegro se adjudicó los tres puntos por el retiro de Deportivo Río Luján. En tanto, también ayer, Deportivo San Cayetano venció 1-0 a Juventud Unida con gol de Braian Cardozo y sigue prendido en la lucha por terminar entre los tres mejores de la zona, buscando llegar al Hexagonal Final. Y el que viene creciendo fecha tras fecha es Lechuga FC, que ayer logró su tercer éxito consecutivo al derrotar 4-2 a El Junior con goles de Braian Regini (2), Franco Jean y Leonel Silva. Así se afianzó en el sexto puesto y con 15 puntos espera expectante por poder completar los partidos que tiene pendientes. Esta jornada del Grupo A se completará hoy con el duelo que sostendrán Deportivo San Felipe y Desamparados desde las 11.30 en cancha de Las Campanas. Para el Aurinegro será otra buena oportunidad de seguir acercándose al tercer puesto (si gana, quedará a un punto de Mega Juniors).

LECHUGA LOGRÓ SU TERCER ÉXITO CONSECUTIVO Y CON 15 PUNTOS SE AFIANZA EN EL SEXTO PUESTO, A LA ESPERA DE COMPLETAR LOS PARTIDOS QUE TIENE PENDIENTES. GRUPO A – FECHA 13 -Villa Dálmine 3 – Mega Juniors 2. Goles: Joaquín Bessega, Lucas Cajes y Lázaro Benítez (VD); Diego Romero (2) (MJ). -Lechuga 4 – El Junior 2. Goles: Braian Regini (2) Franco Jean y Leonel Silva (LE); Ramón Barrientos y Matías Villagra (EJ) -Deportivo San Cayetano 1 – Juventud Unida 0. Gol: Braian Cardozo (DSC). -Defensores de La Esperanza PG – Deportivo Río Luján PP. -Dep. San Felipe vs Desamparados (juegan hoy 11.30 en Las Campanas) Libre: Malvinas #LigaCampanense Fecha 13 - Grupo A: Villa Dálmine (30 puntos) ratificó su liderazgo al vencer 3-2 a Mega Juniors (24). Segundo quedó ahora Defensores de La Esperanza (25). Este sábado, además, San Cayetano (20) venció 1-0 a Juventud Unida; y Lechuga (15), 4-2 a El Junior. pic.twitter.com/N8nSdnSbd9 — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 4, 2019

Liga Campanense - Grupo A:

Villa Dálmine ratificó su liderazgo

