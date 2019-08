Atlético Las Campanas se mide con Barrio Lubo, mientras que Otamendi choca con el invicto La Josefa. Ayer, en el inicio de la fecha, Atlético Las Praderas goleó a Las Palmas, mientras que Villanueva igualó con Leones Azules. Lo más atractivo de la 13ª fecha del Grupo B del Torneo Oficial de la Liga Campanense se jugará hoy, porque los dos líderes de la zona tendrán enfrentamientos de riesgo ante rivales que quieren afianzarse en la pelea por los tres lugares que clasifican al Hexagonal Final. Todo será en cancha de Las Campanas. Desde las 14.00, Otamendi (2º con 23 puntos) se medirá frente al invicto La Josefa (4º con 19); mientras que desde las 16.30, Las Campanas (1º con 23) chocará ante el ascendente Barrio Lubo (5º con 18). Dos partidos a los que estará especialmente atento Albizola (3º con 22), que queda libre en esta jornada. En tanto, ayer, la acción de esta segunda fecha de la segunda rueda comenzó con la goleada de Atlético Las Praderas por 4-0 sobre Las Palmas con goles de Ezequiel Rodríguez, Ariel Arzamendi, Diego Olivera y Tomás Barreiro. Por su parte, Villanueva no pudo igualar la línea de Barrio Lubo en el quinto puesto porque empató 1-1 con Leones Azules. Mientras que Real San Jacinto, que tiene cuatro juegos pendientes, sumó de a tres por la baja de Puerto Nuevo.

ATLÉTICO LAS PRADERAS VOLVIÓ A LA VICTORIA: VENCIÓ AYER 4-0 A LAS PALMAS. GRUPO B – FECHA 13 -Atlético Las Praderas 4 – Las Palmas 0. Goles: Ezequiel Rodríguez, Ariel Arzamendi, Diego Olivera y Tomás Barreiro (ALP). -Leones Azules 1 – Villanueva 1. Goles: Franco Hausch (LA); -Real San Jacinto PG – Puerto Nuevo PP. -Otamendi FC vs La Josefa (juegan hoy 14.00 en Las Campanas) -Atlético Las Campanas vs Barrio Lubo (juegan hoy 16.30 en Las Campanas) Libre: Albizola FC #LigaCampanense Fecha 13 - Grupo B: Las Praderas (13 pts) goleó 4-0 a Las Palmas (6), mientras que Villanueva (16) igualó 1-1 con Leones Azules (5). En tanto, San Jacinto (13) ganó los puntos. Este domingo: Otamendi (23) vs La Josefa (19) y Las Campanas (23) vs Barrio Lubo (18) pic.twitter.com/l0RE8YlJcX — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 4, 2019

Liga Campanense - Grupo B:

Los punteros afrontan hoy duros compromisos

