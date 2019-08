Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 04/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 04/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Panamericanos Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

REACCIÓN ACADÉMICA El último campeón de la Superliga, Racing Club, perdía anoche 2-0 con Vélez Sarsfield al final del primer tiempo, pero en el segundo, con goles de Domínguez y Pillud alcanzó el 2-2 final y cosechó su segundo empate consecutivo en este arranque de campeonato. El campanense Leonardo Sigali fue titular en La Academia. También ayer, Aldosivi igualó 0-0 con Argentinos Juniors en Mar del Plata. El delantero campanense Nazareno Solís jugó los 90 minutos para el Tiburón y contó con dos situaciones de gol: en la primera no pudo con el arquero Chaves, que contuvo su disparo de zurda, y en la segunda, en el segundo tiempo, elevó su remate de derecha tras un centro atrás. Además, por esta segunda fecha de la Superliga, Rosario Central logró su segundo triunfo al vencer 1-0 como local a Talleres de Córdoba y es, por el momento, el único líder del campeonato. Por su parte, Central Córdoba de Santiago del Estero consiguió su primera victoria en su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino al superar 1-0 a Atlético Tucumán como local. Esta segunda fecha había comenzado el viernes con el triunfo 2-0 de Huracán sobre Colón en Parque Patricios. SIGUE LA FECHA Hoy domingo se disputarán cinco partidos de esta segunda fecha de la Superliga: Unión vs Defensa y Justicia (11.00), Gimnasia (LP) vs San Lorenzo (13.15), Banfield vs Estudiantes (15.30), River Plate vs Lanús (17.45) y Patronato vs Boca Juniors (20.00). Mientras que mañana lunes se cerrará la programación con Godoy Cruz vs Arsenal (19.00), dado que Independiente vs Newells fue postergado porque el Rojo deberá recibir el martes a Independiente del Valle de Ecuador por los Cuartos de Final de la Copa Sudamericana. COPA ARGENTINA En el Coloso de Ruca Quimey (en Cuatral Co), Villa Mitre de Bahía Blanca avanzó a los Octavos de Final de la Copa Argentina al vencer ayer 1-0 a San Martín de San Juan, equipo que había eliminado a Villa Dálmine en primera fase. Ahora, el elenco bahiense espera por el vencedor del duelo entre Central Córdoba de Santiago del Estero y All Boys. PRIMERA B METRO Ayer comenzó el Torneo Apertura de la divisional con cinco encuentros: Colegiales 0-0 San Miguel; Flandria 3-0 Acassuso; Tristán Suárez 4-1 Talleres (RE); Almirante Brown 2-0 Fénix; y Sacachispas 1-1 UAI Urquiza. En estos partidos hubo participación de varios jugadores de reciente paso por Villa Dálmine: en Flandria fueron titulares los hermanos Matías y Francisco Nouet ("Pancho", que está a préstamo, fue expulsado en el inicio del ST); en Sacachispas jugó de arranque Juan Cruz Vera Borda; y en UAI Urquiza, el campanense Santiago Prim. En tanto, Alfredo Dinelli estuvo en el banco de San Miguel; y Luca Zárate, en el de Flandria. En la continuidad de esta primera fecha, hoy jugarán: Deportivo Armenio vs Defensores Unidos; y mañana lo harán J.J. Urquiza vs Comunicaciones. Fueron postergados: Los Andes vs Villa San Carlos y San Telmo vs Argentino de Quilmes. PRIMERA C Por la segunda fecha del Torneo Apertura ya se disputaron cuatro partidos: San Martín (B) 2-0 Ituzaingo; Dock Sud 1-1 Lamadrid; Real Pilar 2-0 Victoriano Arenas; y Midland 2-1 El Porvenir. En la continuidad de la programación, hoy jugarán: Deportivo Merlo vs Cañuelas y Central Córdoba (R) vs Argentino de Merlo. Mañana lo harán: Luján vs Deportivo Español, Deportivo Laferrere vs Sportivo Italiano y Berazategui vs Leandro N. Alem.

