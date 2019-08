Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 04/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del domingo, 04/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Fútbol Breves: Panamericanos Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

U

B

L

I

C Breves: Panamericanos







UN NUEVO ORO Argentina sumó ayer su primera medalla dorada en tiro y su 11ª en total en los Juegos Panamericanos de Lima 2019 por el triunfo de la pareja integrada por Fernanda Russo y Julián Gutiérrez en la especialidad de 10 metros de aire comprimido en equipo mixto. Anteriormente, tanto Russo como Gutiérrez ya habían obtenido sendas medallas de bronce en las competencias de 10 metros individuales. PLATA EN BOXEO En el cierre de la jornada del viernes, la cordobesa Dayana Sánchez (26 años) no pudo en la final con la brasileña Beatriz Soares Ferreira y se quedó con la medalla plateada en la categoría hasta 60 kilogramos (peso ligero) del boxeo femenino. Y EN TENIS El Dobles conformado por Guido Andreozzi y Facundo Bagnis se colgó ayer la medalla plateada al caer en la final frente a la pareja ecuatoriana integrada por Roberto Quiroz y Gonzalo Escobar por 10-8 en el super tiebreak. Además, Andreozzi y Bagnis perdieron también sus respectivas semifinales en el certamen de Singles y definirán hoy la de bronce entre ambos. FINAL Y PASE A TOKIO En cambio, en tenis sí fue una jornada positiva para la rosarina Nadia Podoroska, quien venció en semifinales a la paraguaya Verónica Cepede-Royg por 6-3 y 6-4 y tuvo doble premio: se aseguró la medalla plateada y se clasificó para los Juegos Olimpicos de Tokio 2020. En la final por el oro, Podoroska se medirá con la estadounidense Caroline Dolehide, quien ayer superó a la brasileña Carolina Alves. YA SON 32 MEDALLAS Con estas tres preseas, Argentina llegó ahora a 32 en total (11 de oro, 9 de plata y 12 de bronce), aunque cedió un lugar en el medallero a instancias de Colombia (11-11-14: 36). Los primeros cinco son: Estados Unidos (47-38-26), México (19-13-31), Canadá (17-31-19), Brasil (15-14-27) y Cuba (14-11-11). BÁSQUET FINALISTA La Selección Argentina de Básquet aplastó anoche en semifinales a Estados Unidos por 114 a 75 y se clasificó a la final de los Juegos Panamericanos de Lima, instancia en la que definirá el oro frente a Puerto Rico, que venció 65-63 a República Dominicana en la otra semifinal. Después de haber perdido ante México en el cierre de la fase de grupos, el Alma mostró ayer su mejor versión y apabulló al elenco estadounidense, nuevamente con Gabriel Deck (23 puntos) como máximo anotador. SEMIS VS PARAGUAY El Seleccionado Femenino de Fútbol igualó ayer sin goles ante Costa Rica y, con 7 puntos, quedó en la segunda posición del Grupo B, por lo que el martes jugará en semifinales frente a Paraguay. En la otra llave, las Ticas (que tuvieron mejor diferencia de gol que las argentinas) chocarán frente a Colombia por el pase a la final. LEONES APLASTANTES El Seleccionado Masculino de Hóckey sobre Césped venció ayer 9-0 a Cuba con goles de Leandro Tolini, Lucas Martínez y Maico Casella en dos oportunidades cada uno, y Federico Fernández Onega, Agustín Mazzilli y Nicolás Keenan. De esta manera cerró la primera fase con puntaje perfecto y jugará mañana por los Cuartos de Final.

Breves: Panamericanos

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: