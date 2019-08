Rincón Tuerca

P U B L I C





FORMULA UNO: La categoría está encarando este fin de semana el Gran Premio de Hungría. Televisa Fox Sport. POTABLE: Los trabajos en el autódromo de Arrecifes lo ponen como uno de los circuitos mas potable por las comodidades que presentan algo muy similar a los autódromos de tierra en su momento pero este con cinca asfáltica y agradables para el público. BIFE: Aun recuerdan los pilotos que asistieron al almuerzo en Capilla el bife de chorizo relleno que no lo podían tener a José Tedesco enloquecido por semejante plato, a tal punto que hasta foto le sacó para no dejar dudas de su encantó con lo servido. Cosas de Jony! COSTAR: Dicen que en ese almuerzo con varios pilotos de Zárate a la hora de pagar hubo uno que le costaba mas que al resto sacar del bolsillo el dinero correspondiente pero al final se entregó y se hizo cargo de lo suyo. Sin duda que buen piloto no tiene ni un peso de tonto. La gente que es mala y comenta... TOPE RACE: La categoría está visitando este fin de semana el autódromo de San Nicolás por otra carrera del campeonato. Televisa desde las 10 hs Canal 13 a través del programa Carburando. PELICULA: El próximo viernes 30 de agosto formando parte del cumpleaños de Club del Primer Auto Argentino se brindara la película de los hermanos Galvez donde estará el hijo de uno de ellos para brindar mayor información dando una charla en el edificio del 6 de julio desde las 20 hs. DESLIZAR: En extensa nota televisiva Cristian Iglesias dejó entrever que lo suyo es las picadas que ejerce desde hace 30 años aunque deslizó que no le gustaría retirarse de la alta competencia sin correr en un autodromo carreras de velocidad. CONFIRMO: Su hijo Francisco también fue parte de esa nota y el pibe confirmó que lo suyo es solo picadas porque se siente muy cómodo y desde muy chiquito acompañó a su padre donde corriera como para que no le queden dudas. TURISMO NACIONAL: La categoría llega al autódromo de Oberá por otra fecha del campeonato con sus dos clases y otro importante parque de autos. Televisa desde las 11 hs la TV Pública a través del programa ACTC Media TV. FOTO: En una foto subida a las redes se pudo ver arriba de un Fiat de la categoría Alma a la señorita Ludmila Rodriguez con buzo y casco con todo listo para salir a pista. Esta foto marca el futuro de la piloto campanense en el mundo del automovilismo. FEDENOR: La categoría con todas sus clases está visitando este fin de semana el autódromo de Baradero con otro parque interesante de autos donde desde las 10 hs arrancan con su espectáculo. ANUNCIAR: Todos finalmente ya saben que el hijo de Mariano Raina puede correr en karting algo que veníamos anunciando pero no se podía contar hasta que todo el seño familiar lo autorizara como se lee estamos a las puertas de que un nuevo Raina se sume al automovilismo. ALMA: La categoría llega hasta el autódromo capitalino para desarrollar su actividad en forma total en este día donde arrancan desde las 9.30 hs. PROBAR: Esta determinación provocó que algunos equipos no tomaron con agrado el hecho de no poder probar el día sábado aunque resultó para todos iguales tal determinación de los dirigentes de la categoría ante la imposibilidad dado que la Copa Porches lo tenía alquilado. No tuvieron otra solución. INTENCION: Luego de un replanteo dentro del equipo Leandro Cracco llega a esta carrera con toda la intención de poder recuperar la punta del campeonato donde el zarateño tiene los motores de Carranza y el chasis a cargo de Novoa. SUBIRSE: Un campeón en el karting está evaluando subirse a un Fiat Uno de la categoría Alma donde en su ciudad de Zárate puede tener el auto buscado, esta mañana se van a juntar para ver si pueden darle forma a el alquiler de dicho auto para las últimas carreras del campeonato aunque el auto está parado en un garage. ASUMIR: El piloto viene corriendo en la categoría Alma pero decidió armar otro auto para sumarse a otra propuesta en Olavarría su ciudad natal y Martín Sava quiere sumarse a esa categoría entendiendo asumir un costo menor algo que aún no pudo cristalizar. KART PLUS: Esta especialidad del Karting desarrolla este fin de semana otra carrera de su calendario en el kartódromo internacional de Zárate donde desde las 10 hs arrancaron con su espectáculo con su habitual parque de máquinas. TRABAJAR: Tras su victoria en la última presentación German Henze trabaja con todo su equipo de cara a lo que viene donde faltan siete carreras del enduro y viene puntero en el campeonato en la Clase Trial "A". Dicen que la motivación convoca a todo el grupo. REGIONAL DE KARTING: Con todas sus clases están visitando este fin de semana el kartódromo Argentino donde desde las 10 hs arrancan con la clasificación. VOLVER: Y finalmente luego de quince años Hugo Mauro volvió a correr en Concepción del Uruguay a bordo de un Fiat 600 en la categoría Procar 1100 que lo encontró la bandera a cuadros en el séptimo lugar provocando una alegría enorme para el campeón de la categoría Alma. EVALUAR: Junto a un grupo de amigos pudo realizar este regreso y ya están evaluando estar en una próxima carrera en el mes de setiembre siempre con el mismo equipo y los seguidores de siempre. CAMAROGRAFO: Dentro de su actual equipo de competición Hugo Mauro contó con todo lo que necesitó hasta tuvo su camarógrafo particular un tal Fernando Sajnin que grabó todo lo realizado en ese fin de semana. ACOMPAÑAR: La presencia de Cristian Fernandez en la carrera no fue para trabajar sino que acompañó a su amigo donde además disfrutó del fin de semana en familia al igual que Fernando Brugognone que presenció el desenvolvimiento de su ex compañero de equipo en el taller de Ruben Alfonso. CIERRAN: La llegada de Mauro a esta categoría abrió la puerta para otros pilotos de Campana donde Pablo Savastano ya se quiere sumar desde la próxima con su Fiat Uno y tras leer el reglamento y evaluar los costos los números le cierran para participar allí. PREGUNTAS: Quien también se mostró interesado en la categoría entrerriana es Maximiliano Ciaponi que ya entabló alguna charla para asesorarse y que cantidad de autos poseen con dos preguntas puntuales, que costo tiene correr allí y si participan pilotos de Moreno. A.P.T.C. H.: La categoría de las cupecitas están llevando adelante este fin de semana el gran Premio de Maggiolo en dicha ciudad en la provincia de Santa Fe. La carrera se nutre de dos etapas donde ayer se desarrollo la primera para concretar la otra etapa este domingo largando a las nueve hs. CALMAR: El enojo de Rodolfo Di Miglio al finalizar la carrera del TC Pista lo mostró la televisación sacado y furioso por suerte estaba su amigo Alberto Errecart que lo apaciguó y lo hizo reflexionar para que se calmara. Lo tenían al Popy en esta? PRESCINDIR: El ex piloto de Alma Matías Benevento ya no tiene a su cargo la tienda violeta donde vendía todo lo concerniente al Club y parece que como lo había muy bien y funcionó presidieron de sus servicios en ese momento, que se tomó la determinación. Te mandaron a Boxes Matu!! PUESTOS: La carrera de las cupecitas volvió a provocar que el binomio Debiase-Rivero tengan este fin de semana actividad en Santa Fe y para esto se viene preparando todo el equipo tratando de ganaralgunos puestos en la final dado que en la carrera pasada llegaron últimos. FIAT AMIGOS 1,4: El autódromo capitalino recibe la categoría este fin de semana por otra fecha del presente campeonato. Desde las 9 hs arrancan con su espectáculo. CONFORME: Gonzalo Conti está conforme con el cambio de categoría donde se pasó a la 1100 siempre con la atención de Diego Fangio en el auto lo que potenció el rendimiento del mismo. AVISAR: Su equipo está siempre presente contaba Gonzalo el único problema es Adriano Zarantonello que no cumple con lo que promete y en la última carrera le dijo a Conti que el domingo a la mañana llevaba a sus hijos y a su mujer al autódromo pero en la madrugada de ese día Gonzalo recibió un mensajito de texto donde el tano le avisó que venía de caravana y se fue a dormir. Amigos son los amigos! PUBLICAR: Además en las redes sociales el tano publicó cosas del equipo de Conti donde dejó asentado que va a estar para emprolijar a toda estructura, el tema es que el muchacho vaya a las competencias. SERA CIERTO? Que el piloto decidió casarse y si bien lo hará en principio por Civil el corredor en autos con techos tomó la determinación antes de fin de año. Que lindo que la gente se quiera!

