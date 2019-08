Sarampión: Síntomas y riesgos de no estar vacunado

El Sarampión es una de las enfermedades más contagiosas. Está causada por un virus que se transmite por aire o por contacto directo, es decir manos y elementos contaminados. El virus ingresa por el tracto respiratorio y se extiende al resto del organismo. Los informes de la Organización Mundial de la Salud indican que entre enero y marzo de 2019 los casos de Sarampión a nivel mundial aumentaron un 300% con respecto al mismo período de 2018. Los casos de este año son, en su mayoría, en adultos. Las personas no vacunadas tienen riesgo de contraer la enfermedad. Actualmente el mayor riesgo es por contacto con personas que viajan o en el exterior ya que hasta la fecha, la mayor parte de los casos diagnosticados han sido fuera de la Argentina. Además, cuantas más personas no vacunadas hay en una población, más aumenta el riesgo de que se transmita la enfermedad y eventualmente se produzcan complicaciones. La vacuna es la única forma de prevenir la enfermedad. Algunas personas no han completado sus esquemas de vacunación a lo largo de la vida y los niños menores de un año aún no están vacunados (porque esa es la edad recomendada para la vacunación). En la campaña de vacunación de 2018 se logró 89% de cobertura de los niños, porcentaje superior a campañas anteriores. Sin embargo, es evidente que debemos continuar con las campañas, ya que a pesar de ellas la enfermedad está creciendo a nivel global. Síntomas y recomendaciones - Se manifiesta con fiebre alta - Se produce un aumento de la mucosidad - Presenta inflamación de las membranas mucosas oculares, orales y de la garganta. - Sarpullido que generalmente inicia en la cara y se expande al resto del cuerpo - Si un niño tiene fiebre o un adulto que viajó en las últimas 3 semanas, deben consultar con su médico de cabecera. Si a la fiebre se suma alguna de las otras manifestaciones, deberán consultar con urgencia. - En caso de viajar al exterior y no tener el calendario de vacunación completo o no tener la certeza de haberlo completado, es recomendable al menos un mes antes consultar con un profesional de la salud para saber con certeza si el cuerpo tiene los anticuerpos de la enfermedad o es necesario vacunarse. - Evitar en la medida de lo posible asistir a guardias y centros de emergencia. En caso de ser necesario asistir, intentar exponerse lo menos posible a las salas comunes y salas de espera. - En caso de presentar algunos de estos síntomas y se recurra a una guardia o centro de emergencias, colocarse un barbijo antes de ingresar o solicitarlo a la persona que lo reciba. Fuente: Dra. Viviana Rodriguez | Jefa de Servicio de Infectología www.hospitalaleman.org.ar



Sarampión: Síntomas y riesgos de no estar vacunado

