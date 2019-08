De milagro no había ninguna persona aguardando en el refugio. Los dos ocupantes del auto resultaron heridos. Un Ford Fiesta se estrelló el domingo contra una garita de colectivo ubicada en la avenida 6 de julio, a la altura Andrés del Pino. El hecho, según trascendió, se habría desencadenado por la pinchadura de una de las ruedas traseras del vehículo. Tras impactar contra la estructura metálica, el auto casi fue a parar al zanjón lindero a la avenida. Por fortuna, no había personas en la garita a esa hora de la tarde del domingo. Así, los únicos heridos fueron los ocupantes del Ford Fiesta: un hombre que iba al volante y una joven de 17 años que viajaba como acompañante. Ninguno tenía heridas de gravedad y fueron dados de alta a las pocas horas, luego de ser derivados al Hospital San José por una ambulancia del SAME. Del operativo de emergencia participaron SAME y Comando Patrulla.

Afortunadamente no había ninguna persona aguardando en el refugio. Los dos ocupantes del auto resultaron heridos.





Garita de colectivo, Ford Fiesta y el zanjón en donde casi termina toda la historia. #Dato el conductor del Ford Fiesta posteriormente también fue trasladado al hospital por SAME. Luego de que despistó en Av. 6 de Julio y chocó el refugio, altura Andrés del Pino. Al igual que la joven de 17 años fueron dados de alta. Solo faltaba trasladar el vehículo dañado. pic.twitter.com/skvbJOe0Rl — Daniel Trila (@dantrila) August 5, 2019

Ford Fiesta pincha una rueda y choca contra una garita de colectivo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: