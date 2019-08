Sufrió una fractura expuesta. Fue tras chocar contra una Citroën Berlingo. SAME lo trasladó al Hospital San José. Un motociclista sufrió la fractura expuesta de una de sus piernas luego de ser atropellado en la esquina de boulevard Sarmiento y Coletta. El hecho sucedió en la tarde del sábado cuando la moto Honda Titán en la que viajaba fue impactada por una Citroën Berlingo que cruzaba por Coletta. La víctima fue identificada como Fernando Óscar López, de 63 años. Además de la fractura, sufrió varios golpes en diversas partes del cuerpo. La ambulancia 1 del servicio de emergencias SAME asistió al herido y rápidamente lo condujo al Hospital Municipal San José. También realizó tareas en el lugar el móvil de zona 3 del Comando Patrulla.

SAME retira al herido para conducirlo hasta el Hospital local.



Motociclista resultó herido en un accidente en Bv. Sarmiento y Coletta

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: