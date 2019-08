Ocurrió en el cruce de las avenidas 6 de julio y Perón. No hubo heridos. Este lunes pasado el mediodía se registro un choque entre una camioneta y un auto en el cruce de las avenidas 6 de julio y Perón. El hecho sucedió alrededor de las 13 horas y fue protagonizado por una Toyota Hilux y un Fiat Palio. Pese al impacto, no se registraron heridos y los ocupantes de ambos vehículos solo debieron intercambiar datos del seguro. Del operativo de emergencia participaron Comando Patrulla y Policía Local.

Policía asiste a los involucrados en el accidente de 6 de julio y Perón.

#Dato Choque en el semáforo de Av. 6 de Julio y Perón a las 13 hs. Una Toyota Hilux y un Fiat Palio. Sólo daños materiales. No hubo heridos. Presente Comando zona 5 y Policía Local. Intercambiaron datos de Compañías de seguros. pic.twitter.com/O5HgAgLI8s — Daniel Trila (@dantrila) August 5, 2019

Choque entre Hilux y Fiat Palio

