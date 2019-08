El último campeón venció 4-1 a Barrio Lubo y aprovechó el empate sin goles entre Otamendi y La Josefa para cortarse como único líder en esta peleada zona. Lo más atractivo de la 13ª fecha del Grupo B del Torneo Oficial de la Liga Campanense se disputó el domingo en cancha de Atlético Las Campanas, donde el último campeón consiguió una importante victoria y se escapó en lo más alto de la tabla, aprovechando el empate sin goles entre Otamendi FC y La Josefa. Con doblete de Franco Otta y goles de Enzo Ramallo y Santiago Candia, el último campeón goleó 4-1 a Barrio Lubo, ratificó su liderazgo y le puso un freno al crecimiento de su rival, que amenazaba con apretar decididamente la tabla en los primeros cinco lugares. Ahora, Barrio Lubo perdió terreno en su objetivo de meterse en la lucha por llegar al Hexagonal Final, sobre todo porque tiene dos partidos más que La Josefa y uno más que Albizola y Otamendi. En el otro encuentro que se disputó el domingo, Otamendi FC y La Josefa no se sacaron diferencias y terminaron 0-0. Para el Gallito es un punto importante, porque enfrentó también a un candidato para llegar al Hexagonal Final y porque todavía debe un encuentro, que en caso de ganarlo podría catapultarlo a la cima de las posiciones. Por su parte, La Josefa sigue siendo el único invicto del certamen, aunque los cinco empates que ha cosechado en sus diez presentaciones ha quedado relegado al cuarto puesto, aunque con un partido menos que Albizola y Otamendi, los dos equipos que lo anteceden en la tabla. Esta 13ª fecha había comenzado el sábado con la victoria de Las Praderas por 4-0 sobre Las Palmas; el empate de Villanueva 1-1 frente a Leones Azules; y los tres puntos que se adjudicó Real San Jacinto por la baja de Puerto Nuevo. Por la próxima fecha, tercera de la segunda rueda, se medirán: Atlético Las Campanas vs Real San Jacinto, Albizola vs Barrio Lubo, La Josefa vs Las Palmas y Las Praderas vs Leones Azules. En tanto, Villanueva se adjudicará los puntos (debería enfrentar a Puerto Nuevo), mientras que Otamendi quedará libre.

ATLÉTICO LAS CAMPANAS GANÓ CON GOLES DE FRANCO OTTA (2), ENZO RAMALLO Y SANTIAGO CANDIA. GRUPO B – FECHA 13 -Atlético Las Campanas 4 - Barrio Lubo 1. Goles: Franco Otta (2), Enzo Ramallo y Santiago Candia (ALC); Mauro Soler (BL). -Otamendi FC 0 - La Josefa 0. -Atlético Las Praderas 4 – Las Palmas 0. Goles: Ezequiel Rodríguez, Ariel Arzamendi, Diego Olivera y Tomás Barreiro (ALP). -Leones Azules 1 – Villanueva 1. Goles: Franco Hausch (LA); Mario Videla (VIL). -Real San Jacinto PG – Puerto Nuevo PP. Libre: Albizola FC, #LigaCampanense Grupo B: en el cierre de la fecha 13, Las Campanas venció 4-1 a Barrio Lubo, mientras que Otamendi igualó 0-0 con La Josefa. Las principales posiciones: 1) Las Campanas, 26 pts; 2) Otamendi, 24 pts; 3) Albizola, 22 pts; 4) La Josefa, 19 pts; 5) Barrio Lubo, 18 pts pic.twitter.com/vD6b7BBvvA — Pablo Scoccia (@chuecosco) August 5, 2019

Liga Campanense - Grupo B:

Atlético Las Campanas se volvió a escapar en lo más alto de la tabla

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: