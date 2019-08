Con esta derrota, el Aurinegro pierde terreno en la lucha por la clasificación al Hexagonal Final.

El cierre de la 13ª fecha del Grupo A del Torneo Oficial 2019 de Primera División de la Liga Campanense de Fútbol dejó un resultado sorpresivo: Desamparados le ganó 1-0 a Deportivo San Felipe en el primer duelo de la jornada que se disputó el domingo en cancha de Las Campanas.

Con un tanto de Benjamín Castillo, el elenco del barrio Villanueva logró su tercer triunfo del campeonato y le generó una dolorosa caída a San Felipe, que así perdió terreno en la lucha por llegar al Hexagonal Final, sobre todo porque es el único de los conjuntos que está en la zona alta que cuenta con 12 partidos disputados.

Anteriormente, por esta misma jornada, Villa Dálmine había vencido 3-2 a Mega Juniors; Defensores de La Esperanza se había adjudicado los puntos por la baja de Deportivo Río Luján; Deportivo San Cayetano superó 1-0 a Juventud Unida; y Lechuga derrotó 4-2 a El Junior.

Por la próxima fecha, tercera de la segunda rueda, el Grupo A tendrá los siguientes enfrentamientos: Villa Dálmine vs Deportivo San Cayetano, Defensores de La Esperanza vs Lechuga FC, Mega Juniors vs Deportivo San Felipe, Desamparados vs Malvinas y Juventud Unida vs El Junior.



DESAMPARADOS CONSIGUIÓ SU TERCER TRIUNFO DEL TORNEO.

GRUPO A – FECHA 13

-Dep. San Felipe 0 – Desamparados 1. Gol: Benjamín Castillo (DES).

-Villa Dálmine 3 – Mega Juniors 2. Goles: Joaquín Bessega, Lucas Cajes y Lázaro Benítez (VD); Diego Romero (2) (MJ).

-Lechuga 4 – El Junior 2. Goles: Braian Regini (2) Franco Jean y Leonel Silva (LE); Ramón Barrientos y Matías Villagra (EJ)

-Deportivo San Cayetano 1 – Juventud Unida 0. Gol: Braian Cardozo (DSC).

-Defensores de La Esperanza PG – Deportivo Río Luján PP.

Libre: Malvinas