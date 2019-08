Al cumplirse un año de la explosión de la escuela de Moreno observamos el mismo desentendimiento del gobierno sobre los problemas en la educación pública pero en general la indiferencia que muestran hacia los padecimientos del pueblo. En aquel hecho murieron dos trabajadores, una docente y un portero, ambos dependientes de la Pcia. de Buenos Aires. ¿Que dijo la gobernadora? NADA. ¿Que medida tomó para impedir accidentes en los edificios educativos? NINGUNA. Peor aún redujo el presupuesto destinado a esa área. Como la educación pública no le interesa también redujeron el presupuesto de las universidades del Estado. Se anuló el apoyo a la investigación científica nacional, esto produjo el rechazo profundo expresado por los numerosos científicos que participaron en el acto del candidato a presidente Alberto Fernández. Las medidas económicas tomadas por el gobierno disminuyeron el consumo, por lo tanto la producción. En la Pcia. de Bs. As. aumentó el delito, hay un 65% más de robos, un 55% más de estafas, un 50% de secuestros y hasta un 25% más de homicidios en robos. Hay deterioro en las rutas nacionales y provinciales como consecuencia de la disminución de inversiones. Conclusión: no hay nada para elogiar. Y la justicia funciona bien? El caso de Santiago Maldonado se trató de cerrar con una sentencia definitiva basada en circunstancias dudosas. Los crímenes que afectaron a pueblos originarios aún no tienen sentencia definitiva. Las acusaciones a políticos opositores fueron en general sin pruebas concretas y con encarcelamientos arbitrarios. ¿La protección social existe como responsabilidad estatal? La ausencia del estado transformó el invierno en tragedia para quienes lo padecen sin techo, sin gas o con alimentación inadecuada. ¿Quienes tomaron medidas solidarias por los más afectados? Fueron clubes deportivos, gente solidaria que brindó su trabajo gratuitamente, luego se agregaron clubes y universidades. El individualismo sostenido por el actual gobierno está siendo rechazado por la voluntad solidaria del pueblo. En la actualidad los censos detectaron un 25% de aumento de personas en situación de calle. Para los votantes, como dice el pronóstico del tiempo, el cielo está despejado. ¿Se votará para continuar esta crisis que padecemos o por un proyecto que se centralice en mejorar el nivel de vida de los argentinos, sobre todo los más humildes?

Opinión:

El sol del voto viene asomando



