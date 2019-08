Mellizos de Capilla del Señor necesitan un trasplante de médula ósea

P U B L I C



Milo y Jano tienen 7 meses y padecen el síndrome de Wiskott Aldrich. La única cura es el trasplante de médula. "Cualquiera de ustedes puede ser el que le salve la vida a mis bebés", expresó la mamá. Mellizos de siete meses, hijos de una familia de la vecina localidad de Capilla del Señor, pelean por su vida. Hace algunas semanas los médicos confirmaron que padecen el síndrome de Wiskott Aldrich, una enfermedad que se caracteriza por presentar infecciones recurrentes, eczema y la disminución del número de plaquetas en sangre, lo que provocan mayor tendencia al sangrado. Desde que se conoció el caso, se viene desarrollando por las redes sociales y en los medios de comunicación de la región una campaña para concientizar sobre la donación de órganos y, en particular, de médula ósea, el único tratamiento eficaz contra el síndrome de Wiskott Aldrich. "Yo era de las que se conmovió con Justina (Locane) y que quiso hacerse donante, pero por no dejar el laburo o por otras razones, no se tomó el tiempo de hacer nada. Hoy cualquiera de ustedes puede ser el que les salve la vida a mis bebés", expresó Belén Varela, mamá de los mellizos Milo y Jano. "No sólo como mamá se los pido por favor, sino por todas las personas que merecen dejar de sufrir y padecer una vida hospitalaria y de terribles sustos. Todos merecemos tener una vida feliz sin pinchazos ni transfusiones", añadió. Jano y Milo son hoy pacientes del Hospital Garrahan, donde les están realizando más estudios para determinar si pueden recibir el trasplante de un donante único o necesitan dos médulas óseas distintas, que en lo más probable según la familia. "Lo que sí sabemos con certeza, es que necesitan un trasplante de médula ósea para seguir viviendo. Estoy segura que cualquier persona que esté leyendo este mensaje y lo difunda, nos puede ayudar a encontrar a los donantes que necesitan Milo y Jano para que cuanto antes puedan ser trasplantados y comenzar con una vida normal. Gracias por leerme. Gracias por difundir. Sólo quiero como cualquier mamá, que mis hijos estén bien y sigan viviendo. Mis hijos, como todos los que necesitan un trasplante, merecen una vida sin pinchazos y sin paredes de vidas hospitalarias", finalizó Belén. La historia de los mellizos conmovió a toda la zona, al punto que el pasado miércoles una combi partió desde el Municipio de Exaltación hacia el Hospital Austral de Pilar con donantes voluntarios. Para donar médula ósea hay que acercarse a los Servicios de Hemoterapia de los Hospitales y Bancos de Sangre de todo el país. Con un análisis de sangre se extraen el material genético para determinar compatibilidades. La información es luego ingresada a una base de datos general para que pueda ser comparada con los pacientes que aguardan un trasplante. Para hacerlo en el Hospital Municipal San José, comunicarse al 407317 de lunes a viernes de 8 a 13 y solicitar turno.



Milo y Jano en los brazos de sus papás.



Mellizos de Capilla del Señor necesitan un trasplante de médula ósea

