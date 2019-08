Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. UN POCO DE MANTENIMIENTO "Belgrano y Alem. A pasos de la Estación de Trenes. Sin mantenimiento, basura al por mayor y toda rota la vereda", muestra María Gabriela.



COLECTORA COMPLICADA "Esto es Salta y Colectora Sur, todas las semanas esos vehículos están sobre la vereda y no se puede ver para la rotonda del Mc Donald. Hay que meter medio auto a la colectora para poder doblar y es un peligro con el tráfico que hay", muestra Luis. DOBLE MANO OBSTRUIDA "Calles Comelli y Barneche. Así estaba estaba estacionado este colectivo desde ayer a la noche (por el viernes). Tengamos en cuenta que son calles doble mano. Seria bueno darles a los chóferes clases de Educación Vial", muestra Ernesto. #QuejaVecinal sigue descompuesto el semáforo de la gran esquina en la que convergen Av 6 de Julio, Dasso, Namuncurá, cruce de Mahatma Gandhi y Colectora. Desde el día 24 de julio no funcionan. En horario pico Dirección de Tránsito destina personal para reordena la circulación pic.twitter.com/8WSU3O2jtD — Daniel Trila (@dantrila) August 6, 2019 #QuejaVecinal sin alumbrado público en calle Pueyrredón desde Jean Jaures hasta pasar diagonal Dellepiane. Por telefono me tomaron el reclamo N°3083123.#ComoRecibimos sin alumbrado público estamos a merced de los chorros, por favor @EDENSAcomunica @CeMAV_Campana manden a reparar pic.twitter.com/n0wc8cRuGK — Daniel Trila (@dantrila) August 5, 2019 TRABAJOS #Dato los zanjones de la calle Viamonte y por Chacabuco hasta la Moreno ya tienen libre su cauce. Fueron despejados de basura, ramas y yuyos, lo cual causaba que los días de lluvia se inundaran viviendas del barrio Dallera. Es responsabilidad de los vecinos mantener limpio. pic.twitter.com/C19XsmVPMw — Daniel Trila (@dantrila) August 5, 2019 #Dato realizaron la poda correctiva al árbol de San Martín y Urquiza. El viejo paraíso ubicado frente a la obra en construcción tenía todo el peso de las ramas hacia los cables. Realizada la poda se evita el riesgo de caída y puede crecer en forma proporcionada. pic.twitter.com/eyAwUF3B2k — Daniel Trila (@dantrila) August 5, 2019 OTROS #Dato [hilo] La clausura de los hornos es por quema indiscriminada de zunchos plásticos, grandes cantidades de restos de astillas de madera y otros desperdicios, no precisamente para cocinar los ladrillos, varias fogatas simultáneas, el humo llegaba hasta Panamericana. pic.twitter.com/09siTl8p6m — Daniel Trila (@dantrila) August 4, 2019

6 de Agosto de 2019:

Quejas Vecinales

