Alejandra Dip





La Serpiente, adaptabilidad, fuerza vital, despertar del instinto. Voluntad, esfuerzo, constancia, supervivencia. Cambiar de piel. Kin 25- Serpiente 12 guiada por la Tierra. El Tono 12, es la sociedad, la familia, el clan, el barrio donde habitamos, el país. Es como nos sentimos al brindar ayuda a los demás. Es compartir y aprender a recibir ayuda también, Dar y Recibir. Rige la rodilla derecha y si esta nos está molestando o doliendo, puede tener que ver con las relaciones familiares, como las manejamos y como nos afectan. También esta energía mal canalizada nos trae dolores en los huesos y músculos. La Serpiente 12 nos pide adaptabilidad a esta sociedad que se mueve a velocidad luz, a poder reinventarnos a cada rato para poder sobrevivir a los tiempos que corren. Sensibles pero a su vez fuertes, no dejarnos impactar de tal modo, que quedemos extenuados y con falta de energías y ganas de seguir. La Serpiente es la energía Kundalini, que nos atraviesa, Unir el cuerpo y el espíritu, en un intento de integrar los dos principios, habitualmente opuestos, de materialidad y espiritualidad. Para llegar a este estado, la kundalini deberá atravesar mediante ataduras desataduras, bloqueos desbloqueos, especialmente de lo psíquico y lo fisiológico. Tres "nudos" principales: El primer "nudo" en el primer chakra, el chakra raíz, en el perineo. El segundo nudo en el chakra del corazón. El tercer nudo en el entrecejo. Lo sexual o instintivo, los sentimientos y la mente. Cuando la "serpiente" ku??alini se activa, el ser humano obtiene la iluminación , estado evolutivo en que se trasciende la vanidad y se desarrolla la supraconciencia y el amor universal. Amor es dar sin esperar, trascendiendo, sin medir cuanto di y cuanto recibí. Muchas veces escucho y me escucho pensar o decir, "yo hice muchas cosas por él, lo ayude, le preste plata, le regale un motón de cosas y él, nada". Justamente es eso, aprender a dar si esperar nada a cambio, ni siquiera esperar ser querido, El Universo compensa y ese aprendizaje es evolución. Fácil es decirlo, difícil sostenerlo siempre, pero somos humanos y estamos en el camino de aprender, de superarnos, saberlo es bueno para no juzgarnos tanto pero también es bueno tenerlo en mente y ponerlo en práctica. Excelente día para aprender a querernos, volar los bloqueos y tabúes corporales y sexuales. Buen día para los negocios, para vender algo o promocionar. También buenísimo para selección de personal, operaciones financieras. A no enroscarse , no colapsar tener libertades, sacarnos los prejuicios y reconectar con aquellos placeres que teníamos olvidados. Buenisimo para relaciones sexuales. BUEN MARTES PARA TODOS , A REINVENTARNOS!! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Serpiente 12 - Energía de Martes 06/08/2019 - Trecena del Mago

Por Alejandra Dip

