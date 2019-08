El entrenador de Villa Dálmine analizó el sorteo del próximo campeonato y también brindó un balance del amistoso disputado frente a Puerto Nuevo el pasado sábado: "Nos encontramos con una dificultad que nos costó resolver".

El sábado al mediodía, después de los 140 minutos de fútbol del amistoso frente a Puerto Nuevo (empate 0-0 entre titulares y victoria 2-0 en el duelo de suplentes), el entrenador de Villa Dálmine, Lucas Bovaglio, analizó dicha jornada y también se refirió al sorteo y al arranque del campeonato de la Primera Nacional.

Sobre el ensayo frente al Auriazul, el DT hizo hincapié en el primer partido, cuando el Violeta no pudo quebrar el planteo defensivo que le propuso su rival: "Se los dije a los jugadores: de los amistosos que hemos jugado, es el que más se asemeja a nuestro campeonato. Nos encontramos con una dificultad que nos costó resolver. Puerto Nuevo fue un equipo que nos esperó y que nos planteó algo que no nos había pasado en los amistosos anteriores, así que estuvo bueno que pase hoy. Creo que el equipo sintió el trajín de la semana y el amistoso del miércoles frente a Tigre, y hoy no mostró lo que venía mostrando en amistosos anteriores, pero lo vemos dentro de la lógica, así que no es algo que nos preocupe tanto. Sí estuvo bueno que se nos haya presentado antes del campeonato una problemática que vamos a tener: rivales que te esperan y que tratan de aprovechar tus errores y los espacios que cedes. A Puerto Nuevo no le pudimos encontrar la vuelta, así que será una materia más que tengamos que trabajar en estos días que nos quedan antes del debut", explicó Bovaglio.

-Por momentos el equipo buscó variantes desde la tenencia y la circulación; y en otros intentó atacar de manera más directa. ¿Con qué versión estás más conforme?

-Mientras más tiempo tengamos el balón, menos vamos a sufrir en nuestro arco. Hoy Puerto Nuevo nos esperó y trataba que nos equivoquemos en la circulación para aprovechar los espacios. Tal vez un equipo con mayor jerarquía nos hubiese hecho pasar momentos desagradables. Nuestro ADN debe ser a base de la tenencia de la pelota, pero sabemos también que cuando la recuperamos en campo rival ya no tenemos que elaborar tanto y tenemos que ser más directo porque es probable que el equipo rival se encuentre desarmado.

-Al ubicar a Fabricio Brener y David Gallardo como extremos se advierte una intención de buscar también el desequilibrio individual.

-Me interesa que eso suceda y tenemos que tratar de ganar esos duelos individuales. Hoy nos costó, no solamente porque no estábamos finos, sino porque también nos faltaba a veces el desdoblamiento del marcador de punta que se debe sumar al ataque. En esa instancia ya no es uno contra uno, sino que es dos contra uno y entonces las chances de ganar aumentan. Pero hoy nos costó, no tuvimos una buena mañana y si nosotros no logramos quebrar por afuera, deberíamos tener el circuito de juego más aceitado para poder penetrar por adentro.

Más allá de la inconformidad respecto a lo acontecido frente a Puerto Nuevo, el entrenador hizo un balance "positivo" de los amistosos que disputó Villa Dálmine en esta pretemporada: "En líneas generales estuvimos bien. Por momentos, el equipo jugó muy bien y en otros bien; y por momentos, los rivales nos superaron. Siento que desde el primer partido frente a Vélez hasta el de Puerto Nuevo, el equipo fue evolucionando. Hoy no fue la mejor versión, eso lo sé, pero no es algo que nos quite el sueño. Le estamos apuntado a Instituto y faltan algunos detalles por ajustar y otras cosas que están bien hay que reafirmarlas. Y en ese proceso estamos".

-¿Qué análisis hiciste del sorteo del campeonato en general y del que le tocó a Villa Dálmine en particular?

-Las dos zonas son parejas, duras. Y a nosotros nos tocó un arranque difícil: Instituto acá (NdR: sería el sábado 17 a las 15.30) y San Martín en Tucumán. Son rivales importantes de la categoría, con historia muy rica en la divisional. Y San Martín, además, con uno de los presupuestos más altos y con la obligación de ascender desde el vamos. Será importante tratar de arrancar con un buen resultado en el debut en casa.