El entrenador de Puerto Nuevo evaluó el amistoso con Villa Dálmine, el avance de la pretemporada y la conformación del plantel: "Tenemos más variantes ofensivas". En la soleada mañana de sábado en Mitre y Puccini, el plantel de Puerto Nuevo se dio el gusto de probarse ante un rival de mayor jerarquía como Villa Dálmine. Y el saldo fue positivo: con mucho orden táctico, el Auriazul igualó sin goles ante los titulares de Villa Dálmine. "Venimos trabajando muy bien durante toda esta pretemporada y en los últimos dos amistosos tuvimos una actuación positiva, tanto frente a Central Ballester como ante Villa Dálmine", destacó el entrenador Carlos Pereyra. En cuanto al duelo con el Violeta, el DT resaltó: "Hicimos algo muy bueno, contra un rival de otra categoría, en otro tipo de cancha, con un piso que le da más dinámica al juego. Lo soportamos bastante bien y más allá del resultado, que es positivo, nosotros analizamos principalmente el funcionamiento y las cuestiones tácticas y nos llevamos una buena impresión". A su vez, el cuerpo técnico que encabezan Pereyra y Norberto Silvero está tratando de plantear un nuevo sistema de juego en Puerto Nuevo, sobre todo a la hora de salir con el balón desde el campo propio: "Queremos hacer otra cosa este torneo. Después de una muy buena experiencia como la de la temporada pasada, vimos que podíamos pensar en algo diferente, distinto, para tener otros matices de juego", explicó "Jetín", quien se ilusiona con que los trabajos de sembrado y renovación que se están realizando en el campo de juego del estadio de Carlos Vallejo den resultados positivos. El entrenador remarcó que se están preparando con la clasificación a la Copa Argentina "como primer objetivo" de la temporada. "Después seguimos pensando igual: nuestra idea es pelear lo más arriba posible", agregó. En cuanto a la conformación del plantel, Pereyra reconoció que las incorporaciones de Mariano Filiosi, Brian Fassone y Rodrigo Fleitas y la continuidad de Nazareno Gómez le dan alternativas para pensar el ataque: "Tenemos más variantes ofensivas que la temporada pasada", admitió. Sobre estas caras nuevas, el DT señaló: "Filiosi es un jugador al que conocíamos de la categoría. Sabemos que es un jugador desequilibrante, pero tiene que aprender a jugar sin pelota. Por momentos transporta mucho el balón y eso no sirve, sobre todo en la Primera D. En tanto, Fassone es un jugador que recomendó Santiago Correa y que nos convenció. No es fácil conseguir un 9 que venga y él es un jugador inteligente, que utiliza bien el cuerpo y sabe jugar con la pelota. Mientras que Fleitas hizo inferiores en Temperley y es un referente de área". Y para ir cerrando la plantilla, Pereyra espera por Lautaro Velasco, hijo de Sandro (ex jugador de Villa Dálmine y Puerto Nuevo), quien puede jugar como marcador o volante central. "Me gustaría que se incorpore. Está teniendo un problema con el trabajo y su movilidad. Si soluciona eso, sería una incorporación que nos puede dar un salto de calidad". Finalmente, el entrenador Auriazul se refirió a la situación de Rodrigo Ponce De León y Oscar "Chicho" Peñalba, quienes todavía no saben si podrán participar del campeonato porque en su momento firmaron contratos profesionales: "Ese es un tema que nos tiene preocupado al cuerpo técnico y también a ellos, porque están con muchas dudas y tienen la cabeza pendiente de esa resolución (NdR: esta semana se podría revertir la situación). Si el campeonato empezara hoy, yo no los puedo incluir, porque el reglamento no los habilita".

