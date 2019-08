Gremialistas de la Seguridad Privada protestaron frente al Municipio

NOTICIAS RELACIONADAS: La UPSRA advirtió que seguirá la lucha por los 40 puestos de trabajo "cueste lo que cueste" Desde Juntos por el Cambio repudiaron a los concejales que acompañaron una violenta protesta Fue acompañando el reclamo del personal de SISEG. Hubo quema de cubiertas y de carteles políticos del candidato de Todos por el Cambio. Por la densa humareda, Defensa Civil tuvo que evacuar el Municipio y el Instituto 15. "Causaron daños por más de $500 mil pesos" expresó el Intendente Abella. . Dirigentes del sindicato del personal de Seguridad de la República Argentina, realizaron una protesta en la puerta del Palacio Municipal. El hecho ocurrió ayer por la mañana en la explanada del emblemático edificio, cuando los manifestantes prendieron fuego cubiertas en dos oportunidades: en la segunda fogata, iniciada pasadas las 13 horas, sumaron banners electorales de Juntos por el Cambio. Esto desató una densa humareda negra que, si bien el viento llevaba lejos del Palacio Municipal, según el gobierno afectó a trabajadores que se encontraban adentro. Por tal motivo, el edificio fue evacuado en su totalidad por una puerta de egreso lindera a la calle San Martín, en un operativo encabezado por personal de Defensa Civil que se llevó a cabo con rapidez y sin ningún tipo de complicación. Una ambulancia del SAME se presentó en el lugar para asistir a posibles víctimas de intoxicación. El personal médico estuvo más de diez minutos esperando instrucciones a bordo de la unidad de emergencia e incluso charlando con trabajadores de Siseg. El gobierno aseguró que hubo trabajadores "con principio de asfixia y muchos reclamos de los vecinos de la zona que apenas podían respirar". En tanto, las mesas de exámenes que se estaban desarrollando en el Instituto de Formación Docentes y Técnica Nº15 debieron suspenderse. La columna de humo negro originada por la quema de cubierta era acarreada por el viento en su dirección. "Fue una situación muy grave la que vivimos, muchos vecinos sufrieron los efectos del humo tanto a nivel respiratorio como en sus viviendas y comercios que quedaron totalmente tiznados", explicó el intendente Sebastián Abella. "Hubo concejales de la oposición que participaron de esta protesta, que claramente es política y que no tiene nada de legítima", destacó. El origen del reclamo es el cambio de la empresa de seguridad privada que brindaba el servicio en el Municipio y que fue reemplazada por una nueva que ganó la licitación pública. "Estimamos que entre el operativo de limpieza y el de seguridad, le va a costar a los vecinos más de 500 mil pesos, y ni hablar lo que deberán gastar los vecinos y los comerciantes de la zona para sacar el hollín de sus frentes", sostuvo el Intendente. En tanto que, el secretario de Técnica, Administrativa y Legal, Abel Sánchez Negrette, indicó que "desde el Municipio hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance para que esto no pase y buscamos todas las soluciones para que se garantice el trabajo y se cumpla la ley". Y el secretario de Seguridad y Prevención Ciudadana, Abel Milano, aseveró que "por la salud y la seguridad del personal municipal y de la comunidad educativa del Instituto Nº 15 dispusimos la evacuación, ya que era imposible desempeñarse bajo esta situación".





Sindicalistas quemaron cubiertas y carteles políticos en la explanada del Palacio Municipal.

#Dato VIDEO. Manifestantes gremiales quemaron cubiertas y carteles frente a la Municipalidad de #Campana. Intervino la Secretaría de Medio Ambiente y Defensa Civil evacuando personas intoxicadas por humo. Advirtieron el riesgo para la estación de servicio Axion ubicada a metros pic.twitter.com/XHmfaW7CRv — Daniel Trila (@dantrila) August 6, 2019

Gremialistas de la Seguridad Privada protestaron frente al Municipio

