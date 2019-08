El precandidato a concejal por el vecinalismo dentro de Consenso Federal, Carlos Gómez, pidió a los vecinos que no se dejen engañar por la falsa polarización y que voten una alternativa de gente de Campana. "Nuestra lista de Consenso Federal que encabeza Axel Cantlon es la única que hizo propuestas concretas en esta campaña electoral. Mientras que las otras fuerzas solamente se han agredido entre ellas", explicó Gomez. "Nuestro espacio presentó propuestas en materia de Educación y Cultura, una solución para la rotonda de Mc. Donald’s, propuestas para mejorar la Salud Pública, para la creación del Hogar de Adopción de Mascotas y para terminar con la tracción a sangre". "También defendimos los intereses de Campana oponiéndonos a la llegada del CEAMSE y a la instalación del Peaje en la Ruta 6 que iba a dividir en dos a la ciudad". "Mientras tanto las listas que encabezan Abella y Romano nos quieren entretener con peleas por los carteles de campaña, inventando una falsa polarización para no discutir los verdaderos problemas de Campana". "Le pido a los vecinos de Campana que no se dejen engañar por dos alternativas que son las dos caras de la misma moneda. Quieren instalar una falsa polarización". "El oficialismo puso todos funcionarios de Buenos Aires y entregó a empresas y contratistas que no son de Campana la gran mayoría de las obras públicas y de los servicios públicos en lugar de generar trabajo local y dejar el dinero en la ciudad". "Mientras que la lista kirchnerista son solamente representantes intereses de dirigentes nacionales". "Llegó el momento de votar una alternativa que represente los interese de Campana y que esté formada por gente de la ciudad. Le pido a los vecinos que cualquiera se la alternativa nacional que desean acompañar, en Campana voten a la lista 137 de Consenso Federal que encabeza Axel Cantlon", concluyó Gomez.

Carlos Gómez: "La mejor alternativa para Campana es votar al vecinalismo"

