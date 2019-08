P U B L I C





El Enlazador de Mundos nos ayuda a cerrar un ciclo. Final y nuevo comienzo desde un cambio de conciencia. Trabaja el desapego. Nos pide vivir en tiempo presente. Kin 26- Enlazador de Mundos 13 guiado por el Perro Fin de la trecena del Mago. El Tono 13 ,es las trascendencia, es el final, para dar comienzo a un nuevo ciclo, más elevado. El 13 y el Enlazador nos piden lo mismo, trascender esta fase, cerrar etapas, Poder realizar los cambio necesarios en el momento indicado. El 13 nos conecta con un sentimiento de felicidad interna.Nos lleva si o si a cambios , o son escalonados y pautados, o abruptos, los cambio que no se pueden resistir, desde la elección , o porque no queda otra opción. Este día Enlazador nos lleva a trabajar el pasado para poder dejarlo atrás, lo pasado pisado, nada de traerlo a cuento a cada rato, se termina la frase"todo pasado fue mejor". Basta de decretar cosas que nos conducen siempre a la infelicidad, Si el pasado fue mejor, quiere decir que no volveremos a tener un momento que lo supere en Felicidad, por lo consiguiente sacar frase hechas de nuestro vocabulario es la mejor manera de empezar, NO DECRETAR COSAS QUE NOS ESTANQUEN. Día para soltar, no intentar retener, nada de victimización, ni miedos. La percepción está en su máximo nivel y el desapego en nivel de trascendencia. Si duele el tobillo derecho o tenemos problemas circulatorios es que no estamos pudiendo cerrar esta fase , ni haciendo los cambios que sabemos nos harían avanzar . Si no podemos conectar ni un momento con la felicidad no estamos pudiendo equilibrar la energía que nos trae el tono 13 junto con el enlazador. Vivamos el instante como si fuera el único,se que es más fácil decirlo que hacerlo, pero no imposible, Apaguemos la FM mente, que trasmite muchas veces las 24 hs en continuado y nos posiciona muchas veces en PRE-ocuparnos. De nada vale ocuparse de antemano con cosas que no sabemos si van a pasar, tratando de adelantarnos a los sucesos, impidiéndonos disfrutar del momento actual. Así estamos comprometidos siempre a no estar presentes en nuestras propias vidas y vivencias, POR PREVENIR EL FUTURO NOS PERDEMOS EL PRESENTE. Y COMO DICEN EN LA PELÍCULA KUN FU PANDA. "EL PRESENTE ES UN REGALO, POR ESO A LOS REGALOS SE LES DICEN PRESENTES" (El Mago y el Enlazador juntos en comienzo y cierre nos piden lo mismo, el tiempo es HOY) Solo por hoy intento ser feliz, HOY SOY FELIZ! Lo demás... lo demás es puro cuento. ¡Feliz MIERCOLES para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

Calendario Maya - Año Mago 1:

Enlazador de Mundos 13 - Energía del Miércoles 07/08/2019 - Trecena del Mago

Por Alejandra Dip

