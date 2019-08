El intendente Abella recordó lo que vivió junto a los vecinos hace cuatro años cuando el barrio quedó tapado por el agua. "Cambiamos años de abandono por obras que le mejoraron la calidad de vida a los vecinos", destacó. A cuatro años de la inundación más trágica que sufrió San Cayetano, el intendente Sebastián Abella recordó cómo vivió esos días y la angustia que sintió al ver cómo las familias perdían todo. "Fue un 6 de agosto al anochecer que nunca voy a olvidar. Porque vi la desesperación porque en segundos se quedaron sin nada. El agua no solo arruinó sus casas y muebles por lo que lucharon toda su vida, sino que también se llevó sus recuerdos", comentó acongojado el jefe comunal. "Por eso –añadió- nos acercamos con un grupo de militantes a ayudar y colaborar con lo que teníamos a la gente a salir del barrio que estaba un metro bajo agua", recordó. Además, remarcó que "no prometí nada, pero sabía que si llegaba a ser Intendente una de las prioridades iba a ser mejorarles la calidad de vida a los vecinos, y eso hicimos. En tan solo 3 años y medio hicimos pavimentamos más de 30 cuadras, construimos una nueva plaza de tres hectáreas, hicimos veredas, instalamos nuevas luminarias y creamos senderos seguros". "Ese es un pasado al que no queremos volver. Cambiamos olvido y abandono por obras que, además de mejorar la infraestructura, trajeron dignidad y esperanza", expresó Abella satisfecho con todas las mejoras logradas. Para concluir, remarcó que "si en tres años y medio pudimos transformar San Cayetano, imagínate lo que podemos lograr si seguimos cambiando juntos".

