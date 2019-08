La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 07/ago/2019 Efemérides del día de la fecha: 7 de agosto







DÍA DEL MARATONISTA En este día se homenajea a los campeones de atletismo Juan Carlos Zabala y Delfo Cabrera, los únicos deportistas argentinos que se llevaron el oro olímpico en esta disciplina. Un día, dos medallas y 16 años de por medio; Zabala se hizo con el oro en los Juegos Olímpicos de Los Angeles 1932 aventajando al inglés Samuel Ferris por 19 segundos y rompiendo el record olímpico de esa época, por otra parte, Cabrera ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Londres 1948, dejando atrás alinglés Thomas Richards por 16 segundos. Ambos recorrieron las misma distancia, 42.195 metros, y como si no sobrararan las coincidencias ambos eran santafesinos y murieron en Buenos Aires. SE INAUGURA EL GRAN TEATRO OPERA En tiempos donde Buenos Aires comenzaba a poblarse de teatros, el empresario Antonio Pestalardo vio en la calle Corrientes el lugar ideal para construir su teatro. Así, decidido a llevarlo a cabo contrató al arquitecto belga Jules Dorman que se encargó de dar forma a lo que sería el "Teatro de la Ópera"; su inauguración fue el 25 de mayo de 1872 con la ópera "Il Trovatore" de Giuseppe Verdi. Durante años sus espectáculos compitieron con los del Teatro Colón y el Teatro Coliseo. Sin embargo, pierde la "batalla" con la inauguración del nuevo Teatro Colón en el año 1908 que le arrebata los espectáculos líricos y lo hace volcarse a géneros populares. El ensanchamiento de la calle Corrientes termina reduciendo a escombros al "Teatro de la Ópera". En agosto de 1935 Clemente Lococo, empresario del Teatro Astral, adquiere el predio con el propósito de edificar un espacio en el cual se dieran todo tipo de espectáculos musicales, teatrales y cinematográficos. Es por esto que le encarga al arquitecto Alberto Bourdon diseñar una sala que permitiera la actividad teatral y musical y que tuviera la capacidad para albergar la mayor cantidad de espectadores posibles, todo esto, combinando el estilo moderno con la comodidad del público. Luego de 9 meses, el teatro abre sus puertas el 7 de agostodel año 1936 contando con la presencia del presidente, Agustín P. Justo, diputados y senadores, invitados por la beneficencia de Adelia Harilaos de Olmos y la alta sociedad de Buenos Aires. Ese día el público pudo disfrutar de las interpretaciones de la Gran Orquesta Sinfónica de Radio "El Mundo", la proyección del film "Los tres ositos" de Walt Disney para los niños y "El ensueño de Mississippi" para los adultos. ALFREDO DI STÉFANO JUEGA SU ÚLTIMO PARTIDO CON LA CAMISETA DE RIVER Un día como hoy en el año 1949, la "Saeta Rubia" jugaba su último partido con la camiseta de River. Aquel domingo se disputaba la fecha 14 del torneo, River debía enfrentarse contra San Lorenzo en el "Gasómetro", Di Stéfano se preparaba para dar todo de sí y darle una alegría a los hinchas, sin embargo, "El Ciclón" no se lo permitiría. Decididos a ganar, los jugadores de Almagro se lanzaron a la cancha encendidos convirtiendo el primer gol al minuto 1 con Héctor Rial como ejecutor, luego, en el minuto 37 Mario Papa metió el segundo gol de los locales; 3 minutos después Di Stéfano convirtió su primer gol aliviando el primer tiempo que terminaba 2 a 1. Ni se cumplían los 5 minutos del segundo tiempo cuando con su rapidez tan característica Di Stéfano metía el segundo gol, no obstante, a los 12 minutos Papa decretó la victoria cuerva 3 a 2. La "Saeta Rubia" cerraba una etapa en River para comenzar otra en Colombia como jugador de Millonarios de Bogotá.

Efemérides del día de la fecha: 7 de agosto

