En los últimos amistosos, Bovaglio se inclinó por ambos para conformar el mediocampo junto al capitán. "Matías es un fenómeno como compañero y como jugador", lo elogió el ex Independiente y Defensores de Belgrano. A diez días del debut de Villa Dálmine en el campeonato de la Primera Nacional, el entrenador Lucas Bovaglio empieza a perfilar la formación que utilizaría en la primera fecha frente a Instituto de Córdoba como local. Y los últimos amistosos han ofrecido indicios claros, dado que el DT repitió nombres frente a Argentinos Juniors, Tigre y Puerto Nuevo. Así, todo indica que los jugadores que compartirán la mitad de cancha junto al capitán Matías Ballini serán dos jóvenes como Nicolás Del Priore (cumple 23 años el próximo miércoles) y Denis Brizuela (22). Se trata de dos futbolistas de buen pie y cualidades técnicas que buscan ganar el rodaje que no pudieron conseguir en la Superliga. Del Priore comenzó en las divisiones inferiores de Lanús y luego pasó a Independiente de Avellaneda, institución en la que firmó contrato profesional al llegar al primer equipo. Sin embargo, sin lugar en el plantel superior, la pasada temporada estuvo a préstamo en Defensores de Belgrano y, ahora, llegó bajo la misma condición al Violeta. "Vengo a tratar de sumar desde donde me toque, con la intención obviamente de tener minutos y jugar. Busco seguir creciendo como jugador y persona", explicó el mediocampista que jugó para los titulares desde que se incorporó al plantel y que en los amistosos se movió cerca de Ballini, aunque más volcado sobre el sector derecho: "El entrenador está confiando en mí y Matías es un fenómeno como compañero y como jugador. Estoy muy contento de poder compartir con él la mitad de la cancha", señaló al respecto. Brizuela debutó en Deportivo Merlo con 19 años y en las últimas dos temporadas estuvo en Banfield (quedó libre a pesar de ser figura en Reserva) antes de arribar a Villa Dálmine. Es zurdo y puede jugar como mediocampista o enganche. Por el momento, Bovaglio lo ha ubicado a la izquierda de Ballini: "Me pide que intente jugar, que llegue al área y que presione cuando sea el momento de recuperar. Me gusta jugar y soy de moverme mucho ofensivamente, pero también de ayudar en la recuperación", contó en diálogo con La Auténtica Defensa. En cuanto al balance de los ensayos de preparación, ya pensando en el debut, Brizuela señaló: "Venimos haciendo muy buenos amistosos, con un funcionamiento bastante bueno ante rivales importantes. Tenemos que seguir así, concentrados, para empezar de la mejor manera". Tanto Del Priore como Brizuela destacan el "grupo muy joven" que se ha formado en Villa Dálmine y "la buena química" que se está generando entre una mayoría de futbolistas que busca su oportunidad para demostrar sus virtudes. Y para ello, seguramente, será clave conseguir buenos resultados de entrada: "Queremos arrancar bien como local para después estar tranquilos", afirma Del Priore, ya con la mente puesta en Instituto.

DEL PRIORE JUGO LA PASADA TEMPORADA EN DEFENSORES DE BELGRANO Y LLEGÓ A PRÉSTAMO DE INDEPENDIENTE.





DENIS BRIZUELA DEBUTÓ EN DEPORTIVO MERLO CON 19 AÑOS Y DESPUÉS PASÓ A BANFIELD ANTES DE LLEGAR A VILLA DALMINE.



Villa Dálmine:

Del Priore y Brizuela, dos jóvenes que asoman como laderos de Ballini en la mitad de cancha

