El vigente bicampeón derrotó 4-0 a Defensores de La Esperanza. El pasado sábado se disputó la 16ª fecha del Torneo Femenino de la Liga Campanense de Fútbol, una jornada en la que Juventud Unida ratificó su condición de líder al superar 4-0 a Defensores de La Esperanza, mientras que Otamendi y Las Palmas "A", sus inmediatos perseguidores, no pudieron completar el partido que estaba 0-0 al término del primer tiempo (fue suspendido al iniciar la segunda parte). Con un nuevo triplete de Gimena Sauco (máxima artillera del certamen) y un gol de Sofía Muñoz, el vigente bicampeón logró su 12ª victoria del certamen y llegó a los 38 puntos. Entre los equipos que pelean arriba, también ganaron La Josefa, que venció 3-2 a Leones Azules; y Las Palmas "B", que superó 4-0 a Atlético Las Praderas. La jornada se completó con otros dos triunfos: Mega Juniors le ganó 2-1 a Villanueva; y Las Palmas "C" derrotó 1-0 a Deportivo San Felipe. La 17ª y próxima fecha, sexta de la segunda rueda, tendrá los siguientes enfrentamientos: Juventud Unida vs Las Palmas "B" (equipo que en la primera rueda le cortó un invicto de más de 18 meses); La Josefa vs San Felipe; Las Palmas "C" vs Defensores de La Esperanza; Leones Azules vs Otamendi FC; Las Palmas "A" vs Mega Juniors; y Villanueva vs Atlético Las Praderas. En tanto, la tabla de goleadoras quedó de la siguiente manera: 1) Gimena Sauco (Juventud Unida), 19 goles; 2) Daniela Carabajal (Otamendi), 15 goles; 3) Ariana Cáceres (La Josefa), 14 goles; 4) Aldana Hipólito (Las Palmas "B"), 12 goles.

LAS PALMAS “B" LLEGÓ AL TERCER PUESTO Y EN LA PROXIMA FECHA ENFRENTA AL LÍDER JUVENTUD UNIDA, AL QUE LE QUITÓ UN LARGO INVICTO EN LA PRIMERA RUEDA.



Liga Campanense:

Juventud Unida sigue firme en el Torneo Femenino

