El Tricolor cayó 41-14 en su visita a Club Argentino y sufrió por las victorias de sus rivales directos en la lucha por la permanencia. Este sábado recibirá la visita de La Salle. Por la 16ª fecha de la Segunda División de la Unión de Rugby de Buenos Aires (URBA), Ciudad de Campana cayó el pasado sábado por 41-14 como visitante frente a Club Argentino y quedó en el último lugar de la tabla. Más allá de su derrota en esta tercera jornada de la segunda rueda, el Tricolor también sufrió las victorias de sus rivales en la lucha por la permanencia: Atlético Chascomús, Varela Jr y San Miguel ganaron sus respectivos compromisos y complicaron aún más al elenco campanense. Para visitar a Club Argentino, el CCC formó con Santiago Sauton, Didier Galeano, Alan González; Lautaro Nelli (Leo Correa), Andrés Moreno; Carlos Díaz, Bruno Calle (Franco Casanova), Javier Pérez (Nicolás Toledo); Martín Lescano (Matías Costa), Enrique Peralta (Bautista Peralta); Facundo Cerda, Franco Barco, Juan Calvi, Franco Velázquez; y Nazareno Alaguibe. En el trámite del partido, Argentino pegó primero (try convertido a los 3 minutos), pero el Tricolor reaccionó e igualó el marcador diez minutos después con la llegada de Velázquez al ingoal rival y la posterior conversión de Peralta. Sin embargo, de allí en adelante fue todo del local: tres tries y un penal para tomar una importante ventaja (29-7) de cara la segunda parte. En complemento, Argentino sumó dos nuevos tries (a los 16 y a los 33 minutos) y encaminó su victoria sin mayores inconvenientes. El CCC apenas pudo descontar hacia los 30 de esa segunda mitad, nuevamente por intermedio de Velázquez (try convertido por Calvi). Con esta caída, el record de Ciudad en esta temporada es de tres victorias, un empate y doce derrotas en 16 presentaciones. Así, con 19 unidades, ocupa el último lugar de la tabla y las alarmas en la lucha por la permanencia se encendieron definitivamente, teniendo en cuenta que los últimos dos bajan directamente y que 11º y 12º disputarán una promoción. Los demás resultados de la 16ª fecha fueron: Mercedes 26-30 Atlético Chascomús, Gimnasia de Ituzaingo 11-30, Virreyes 46-30 Las Cañas, Varela Jr 34-32 Del Sur Rugby, La Salle 24-34 Los Cedros y San Miguel 41-36 Tiro Federal de San Pedro. Por la próxima fecha, el Tricolor recibirá la visita de La Salle, en busca de dejar atrás esta racha de seis partidos sin triunfos (un empate y cinco derrotas). Además, por esta 17ª jornada también jugarán: Atlético Chascomús vs Tiro Federal de San Pedro, Los Cedros vs San Miguel, Del Sur vs Club Argentino, Las Cañas vs Varela Jr, El Retiro vs Virreyes y Mercedes vs Gimnasia de Ituzaingó.

EL CCC ACUMULA SEIS JUEGOS SIN TRIUNFOS, CON UN EMPATE Y CINCO DERROTAS.

Ciudad de Campana volvió a perder y quedó en el último lugar de la Segunda División

