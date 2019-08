Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 07/ago/2019. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del miércoles, 07/ago/2019. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Panamericanos Breves: Polideportivas Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SIGUE SUMANDO OROS La cosecha de Argentina en estos Juegos Panamericanos no se detiene: con los oros conseguidos por la Selección Masculina de Handball y las nadadoras Delfina Pignatiello y Virginia Bardach logró superar a Colombia y ubicarse en el quinto puesto del medallero con 17 de oro, 18 de plata y 17 de bronce. El líder es Estados Unidos (61-49-43) y después se ubican: Brasil (25-21-39), Canadá (24-39-32) y México (22-19-37). En tanto, Colombia (16-12-18) quedó ahora en el sexto puesto. GLADIADORES DORADOS En el cierre de la jornada del lunes, la Selección Masculina de Handball venció 31-27 a Chile (que había eliminado a Brasil en semifinales) y no sólo se quedó con la medalla dorada, sino que además consiguió por tercera oportunidad consecutiva su clasificación a los Juegos Olímpicos. De esta manera, los Gladiadores estarán en Tokio 2020, repitiendo lo logrado en Londres 2012 (su primer JJ.OO) y Rio de Janeiro 2016. En el equipo dirigido por el español Manolo Cadenas se destacó la figura de Diego "Chino" Simonet, quien en el cierre estuvo muy bien acompañado por sus hermanos Sebastián y Pablo. PIGNATIELLO Y BARDACH Ayer, en el inicio de la Natación, la argentina Delfina Pignatiello (19 años) siguió agigantando su figura: después de haber sido doble medallista en el Mundial Juvenil de Indianapolis 2017 y en los Juegos Olímpicos de la Juventud "Buenos Aires 2018", este martes ganó la prueba de 400 metros libres en los Juegos Panamericanos. Su cronograma en Lima incluye también la Posta Femenina 4x100 y las pruebas de 800 y 1.500 libres. Posteriormente, sobre el final de la jornada, la cordobesa Virginia Bardach aportó el segundo oro del día para la delegación nacional al imponerse en la prueba de 200 metros mariposa. Otra gran noticia que dejó ayer la natación para Argentina fue la actuación de Julia Sebastián (25 años), quien participó de los 100 metros pecho. Por la mañana, en la serie, estableció un nuevo record sudamericano y logró la marca "A" que le garantiza su lugar en Tokio 2020. Y por la noche se colgó la medalla de plata. MÁS MEDALLAS La pareja argentina conformada por Gastón Alto y Horacio Cifuentes logró la medalla plateada en la especialidad de Dobles de Tenis de Mesa después de haber perdido la final frente a los brasileños Hugo Calderano y Gustavo Tsuboi. En tanto, la esgrimista Belén Pérez Maurice se quedó con la medalla de plata en Sable, al perder 15-13 la final frente a la estadounidense Anne-Elizabeth Ston. Mientras que en Racquetball, Natalia Méndez se quedó con la medalla de bronce al caer en semifinales frente a la mexicana Paola Longoria, que hoy será la rival de la argentina María José Vargas en la definición por el oro. LAS PIBAS FINALISTAS La Selección Femenina de Fútbol avanzó por primera vez en su historia a la final de los Juegos Panamericanos al vencer 3-0 en semifinales a Paraguay con goles de Mariana Larroquette (de penal), Aldana Cometti (pelotazo desde la mitad de cancha que se le escapó a la arquera guaraní) y Yael Oviedo. La final por el oro será frente a Colombia, que anoche superó a Costa Rica en la otra semifinal.

