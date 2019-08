Finaliza hoy la 30ᵃ Jornada de Donación Voluntaria de Sangre en Campana

Ayer lo hicieron más de 70 campanenses, incluyendo al intendente. Hay 10 camillas disponibles, y entre la inscripción y la maniobra de extracción se tardan unos 20 minutos. No hace falta ir en ayunas. Incluye un desayuno y un obsequio de gentileza. Hoy finaliza la 30ma. Jornada de Donación Voluntaria de Sangre en Campana promovida por Axion energy y PAE. Siempre bajo el slogan "Donás sangre, donás vida", comenzó ayer miércoles y continua hoy jueves de 8 a 13 en el club Ciudad de Campana. Según explicaron los organizadores, ayer se presentaron más de 70 donadores, incluyendo al Intendente Abella. Hay 10 camillas disponibles, y entre la inscripción y la maniobra de extracción se tardan unos 20 minutos. Vale aclarar que no es necesario guardar ayuno antes de la donación, e incluso se puede almorzar de manera liviana antes de hacerla. La extracción propiamente dicha dura unos 14 minutos y, salvo realizar actividad física, se puede continuar el día normalmente. "Además de que se trata de la trigésima edición, es importante remarcar al estar presente el personal del INCUCAI, los vecinos también pueden inscribirse como Donantes de Médula Ósea", comentó Roberto Dabusti, de Asuntos Corporativos de la petrolera. La campaña, a lo largo de sus diferentes ediciones, acumula más de 7000 donantes. La donación de sangre no sólo se trata de un acto de altruismo y solidario, sino que también tiene el beneficio potencial de ser informado de una enfermedad que no sabe que porta. Es que, antes de poner la sangre en disponibilidad, todas las donaciones son analizadas y son 25 enfermedades diferentes que pueden llegar a ser detectadas. De encontrarse alguna anomalía, el donante será informado de manera privada.

Fernando Etiennot y Roberto Dabusti, de Axion, saludando al intendente de Campana luego de donar sangre. Hay tiempo hasta hoy a las 13.





Desde temprano fueron llegando donantes a las instalaciones del club ciudad de campana





Gesto por gesto: Axion hace entrega de un presente a cada uno de los donantes.

Acompañando la jornada de donación de sangre impulsada por Axion Energy pic.twitter.com/wjDUtBDx9l — Sebastian Abella (@SebaAbella) August 7, 2019

