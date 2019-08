Remo: Murillo busca su primera medalla en los Juegos Panamericanos de Lima

Desde las 11.20, el campanense y Cristian Rosso disputarán la Final A en Doble Par. Ayer, Murillo se presentó en Cuádruple Par, mientras que Joel Romero lo hizo en el Ocho. Estas regatas se corrieron solamente para determinar las canchas de las finales. Después de haber ganado su serie el martes, el Doble Par argentino que conforman el campanense Rodrigo Murillo y el marplatense Cristian Rosso disputará hoy desde las 11.20 horas la Final "A" que entregará las medallas correspondientes a esta prueba en los Juegos Panamericanos de Lima 2019. Murillo y Rosso buscarán ambos un nuevo oro panamericano, que les resultó esquivo en Toronto 2015, a diferencia de Guadalajara 2011, Juegos en que el campanense se consagró en cuatro sin timonel y el marplatense en esta misma prueba. Los rivales de los argentinos en la regata de hoy serán Chile (Vasquez/Lapostol), Canada (Brodeur/Peeters), Cuba (Guerra/Oquendo), Perú (Torres/Hamann) y Brasil (Tales Batista/Verthein) De esta manera continuará la acción del remo con presencia campanense, que ayer tuvo a Murillo (representante del Club San Fernando) en otras dos pruebas y, además, el debut absoluto de Joel Romero, integrante del equipo del Campana Boat Club. Ayer miércoles, Murillo salió por segunda vez al agua de la laguna de Albufera de Medio Mundo para realizar la "pasada" de la prueba del Cuádruple Par (M4x). Dado que la misma no contaba con más de seis naciones participantes, no se formaron series eliminatorias y por este motivo, la regata de ayer se realizó con el único fin de determinar las "canchas" o andariveles de la final que se correrá mañana viernes. Según explicó Almendra Murillo, hermana del remero campanense y ex remera de la selección, "hicieron la pasada lento, porque saben que las canchas de la pista de Lima son parejas, ofrecen las mismas condiciones, y no tenía sentido cansarse de más". El M4x nacional, integrado por Murillo, los hermanos Cristian y Brian Rosso, y el finalista olímpico y mundial Ariel Suárez, terminó en la tercera ubicación con un tiempo de 6m36s79. El ganador de la prueba fue Uruguay (Bruno Cetraro, Martín González, Marcos Sarraute y Leandro Salvagno) con 6m17s61; segundo fue México (Hugo Carpio, Jordy Gutierrez, Diego Sánchez y Miguel Carballo), con 6m18s92; y cuarto, con 7h01m65, quedó Cuba (Jorge Patterson, Reidy Cardona, Boris Guerra y Adrián Oquendo). La final será mañana viernes a las 12.10 de nuestro país. En tanto, también ayer se registró el ansiado debut de Joel Romero con la selección mayor, en M8+. La prueba originalmente tenía siete naciones inscriptas, por lo que iba a tener dos series de heats. Pero la baja de una embarcación llevó la competencia a "final directa", por lo que la regata de ayer fue también solo "por las canchas". En este escenario, el ocho albiceleste salió al agua con Joel Romero, pero sin Rodrigo Murillo, a quien el Cuerpo Técnico Nacional, liderado por el head coach Martín Cambareri y los entrenadores Jorge Enriquez y Pablo Susini, decidió resguardar dado que hoy correrá la final de Doble Par en la Argentina tiene amplias chances de medalla. Así, la tripulación de Argentina fue: Agustín Díaz (stroke), Axel Haack (7), Tomás Herrera (6), Iván Carino (5), Francisco Esteras (4), Ariel Suárez (3), Agustín Scenna (2), Joel Romero (bow) y Joel Infante (timonel). El M8+ albiceleste, por cancha 6, finalizó 4° con un tiempo de 6m18s32. Brasil se impuso en la prueba con tiempo de 6m05s88 y luego se ubicaron México 6m07s45) y Chile (6m08s81). Más atrás, en 5° y 6° puesto, quedaron Estados Unidos y Cuba (6m21s73 y 7m03s73, respectivamente). Como ya es una costumbre, la final de los Ochos será la última de todas las carreras y en Lima 2019 se realizará el sábado a las 13.00 (hora argentina). LLEGA LA TV Respecto a las múltiples quejas por la no televisación de las regatas de remo en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019, el periodista Gonzalo Bonadeo, referente de la transmisión que está realizando TyC Sports , adelantó que este jueves la señal se hará presente en la pista de competencias para cubrir las finales por las medallas.





MURILLO Y ROSSO GANARON SU SERIE ELIMINATORIA EN DOBLE PAR Y HOY BUSCARÁN EL ORO EN LA FINAL.

"Estoy muy contento, muy emocionado. No se nos dio en Toronto, pero nos pudimos preparar mejor para Lima y ahora estamos muy felices".

