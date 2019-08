Fue entre una moto y una Renault Clío. Intervienen SAME y Policía. Un choque entre un Renault Clío y una moto Honda se registró el lunes a la altura de la entrada a la feria comercial de Ruta 6. Como consecuencia del impacto, la motociclista de 27 años resultó herida con múltiples golpes y escoriaciones. Fue trasladada al Hospital Municipal San José. Del operativo de emergencia participaron el móvil de zona 4 del Comando Patrulla y la unidad 2 del servicio de emergencias SAME.

La motociclista es asistida por personal médico del SAME.

#Dato Choque frente a la Feria. Una mujer de 28 años resultó lesionada, con golpes y escoriaciones en la pierna al caer con la Gilera Smash 110 en Av. Rivadavia, colisionó con un Renault Clio que ingresaba por calle Villegas. CPzona 4, SAME 2 realiza el traslado a hospital pic.twitter.com/ekwws30CWJ — Daniel Trila (@dantrila) August 7, 2019

Choque a la altura de la feria de Ruta 6

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: