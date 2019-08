La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/ago/2019 Dos semanas sin un semáforo clave







Se trata el de la av. 6 de Julio, y Namuncurá, en el ingreso al barrio Lubo y al complejo Petrolero. Personal de tránsito interviene en las horas pico. Hasta ahora, no hubo que lamentar accidentes de gravedad. Los vecinos siguen manifestando su preocupación por la ya extendida salida de servicio de uno de los semáforos clave de la ciudad, y de compleja sincronización. Concretamente, hace 2 semanas que no funciona el nodo de 6 de Julio y Namuncurá, en el ingreso al barrio Lubo y al complejo Petrolero. Consultados los vecinos de las adyacencias, comentaron a La Auténtica Defensa que su puesta en servicio depende de una plaqueta electrónica controladora que, por ser importada y además, tener un diseño que data de varios años atrás, es difícil de conseguir. Mientras tanto, un equipo de 3 y hasta 4 agentes de tránsito ordenan el flujo vehicular en las horas pico, pero el servicio se interrumpe en las primeras horas de la noche. Aun así, las mismas fuentes consultadas aseguraron que no se han registrado accidentes de gravedad en el sector.

Mientras se espera la llegada de la placa controladora del nodo de semáforos, personal de Tránsito está presente en las horas pico.



