El candidato Rubén Romano del Frente de Todos en Campana confía en el respaldo que Alberto Fernández y Axel Kicillof le han dado al proyecto local. Y anticipó: "Tenemos la oportunidad histórica de alinear a Campana con la Nación y la Provincia. Y juntos, dar forma a un proyecto para todos". A días de las P.A.S.O, el candidato a Intendente de Campana, el Dr. Rubén Romano, consolida una alianza estratégica con los candidatos del Frente de Todos, Alberto Fernandez y Axel Kicillof, quienes apuntan a llegar a la Presidencia y la Gobernación de Buenos Aires, y con quienes Romano anticipa "un gran trabajo juntos, por delante". "Hemos coincidido con Axel y Alberto en el País, la Provincia y la Ciudad que quieren hoy en día los ciudadanos. Porque han pasado momentos muy difíciles durante estos cuatro años, viendo como Macri, Vidal y Abella no solo no cumplían sus promesas de campaña, sino que todas las decisiones que tomaron fueron en contra de los intereses de la gente, para favorecer a unos pocos. Han mentido, e intentaron ocultar la crisis con marketing y obras de cotillón, y no solo no resolvieron ni uno de los problemas del pasado, sino que además, generaron muchos otros como el incremento de la pobreza, la desigualdad, el desempleo y la deuda" señaló el candidato local. Romano compartió reuniones tanto con Fernández como Kicillof. "Han sido encuentros muy productivos" aseguró. "Los vecinos deben saber que su voto es estratégico. Tenemos la oportunidad histórica de alinear a Campana con la Nación y la Provincia. Y juntos, dar forma a un proyecto para todos, y haremos un gran equipo para sacar a Campana adelante. Priorizando las urgencias que tienen hoy nuestros vecinos: reactivar la producción, para generar empleo. Y multiplicar las obras, ir mucho más allá del asfaltado con recuperado. Hay que avanzar con las cloacas, con desagües. Volver a construir escuelas, ya que esta gestión no hizo ni una sola. Programas de vivienda para aquellos que ya no pueden pagar un alquiler. Y traer nuevamente empleo a Campana, ya que tampoco se han inaugurado empresas en el último período". Por último, el candidato del Frente de Todos en Campana afirmó: "Será un orgullo para mí representar a tantos vecinos que hoy tienen la esperanza de volver a creer. Este es el principio de un camino de recuperación, y a quienes este Municipio les ha dado algo o les generó un beneficio, les aseguró que es mucho más lo que podemos hacer. Porque si las decisiones y los destinos de la Ciudad vuelven a estar en manos de campanenses, cada obra tendrá el sello de la mano de obra local, cada emprendimiento significará crecimiento para la Ciudad, y cada proyecto una oportunidad para vivir como nos merecemos. Es mi mayor compromiso, y aunque este Domingo demos el primer gran paso en las Primarias, espero con Fe el 10 de Diciembre para comenzar con todo el trabajo que tenemos por delante", finalizó.



Romano y Kicillof dialogarn sobre la situación actual de empresas y comercios en la región





Romano junto a Alberto Fernández. El Frente de Todos avanza con un proyecto unificado



Rubén Romano:

"Haremos un gran equipo para sacar a Campana adelante"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: