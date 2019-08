La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/ago/2019 Opinión:

Crece el desempleo y la precarización laboral de la juventud en Campana

¿Que proponemos desde la izquierda? Desde el Frente de Izquierda y de Trabajadores- Unidad proponemos que se inviertan las prioridades, por eso decimos ¡basta de que se sigan privilegiando las ganancias de los banqueros, los terratenientes y los empresarios!. Es necesario que se repartan las horas de trabajo, para que los y las jóvenes tengan un trabajo estable, con un salario que les permita cubrir todas sus necesidades. Decimos ¡basta de que los jóvenes abandonen sus estudios para poder trabajar! es necesario un plan de becas integrales para todos los estudiantes que las necesiten. Que en estas PASO el voto al Frente de Izquierda, sea un fuerte mensaje para los poderoso y retumbe la voz de jovenes como Pablo y Julián que no van a regalar su futuro, ni el de sus hijos. Campana lejos de ser "una tierra de oportunidades", es la ciudad donde miles de jovenes sufren las consecuencias del modelo de la precarizacion laboral que ningún gobierno se dispuso cambiar. Como en todo el pais, en tiempos del FMI, el 65 % de los despedidos en los últimos meses son jóvenes menores de 25 años y la pobreza los afecta duramente: son 1 millón los jóvenes que no pueden estudiar ni trabajar. En la ciudad, los jóvenes que logran terminar el secundario, pasan meses buscando trabajo y lo poco que consiguen es bajo condiciones de total precarización: trabajos que duran dos o tres meses en las grandes obras de las fábricas de Axion o Siderca, en changas donde trabajan sin obra social, ni ART, y con salarios que no cubren la canasta básica familiar de estos jóvenes que son el sostén de un hogar. En muchas de las recorridas que hicimos junto a quienes integran la lista del Frente de Izquierda-Unidad, encabezada por Nicolás del Caño como candidato a Presidente, nos encontramos con muchos jóvenes que dan cuenta de esta realidad. Tuve la oportunidad de hablar con Pablo, joven de 21 años que vive en el B° Lubo. Hijo de albañil, desde chico conoció el sacrificio de ser un laburante. Su papa logró jubilarse, pero con graves problemas de salud: el esfuerzo de muchos años dejó secuelas. Su mama es ama de casa y trabajadora doméstica desde siempre. De los compañeros con los que terminó la secundaria, es el unico que consiguio trabajo. Siempre le gustó el rubro de la construccion y siendo estudiante, para conseguir trabajo empezó a estudiar oficios, mecanica de automotor, electricista y soldador. Su primer trabajo lo consiguió con una agencia, que era para cubrir un puesto de un trabajador que se había accidentado en Siderca. Entró contratado, para hacer el mantenimiento de aire acondicionado. Cuando se terminó, tuvo que rebuscarsela para no quedar desempleado mucho tiempo más. Logró ingresar de nuevo a Techint, otra vez contratado. Pablo tiene un bebe de un año, y cuenta que para poder comprar todo lo que necesitan, se la pasa encerrado en la fábrica haciendo horas extras. Los fines de semana son jornadas de 12hs o hasta 14hs, osea semanas sin franco para poder bancar la casa de los padres, de la que todavía no se puede ir. Todo ese tiempo es el que le tiene que dar a la empresa y no a la familia, porque sino no llega a fin de mes. Jóvenes que trabajan 12hs y sin franco mientras cientos se mantienen desocupados. Es necesario el reparto de horas de trabajo en todas las manos disponibles por un salario que permita cubrir las necesidades basicas de la juventud. Julian, con unos 25 años recien cumplidos, vive en B° Villanueva. Me contó que logró hacer su casa en el terreno de los suegros porque esperaba a su primer hijo. Pasó por varios laburos: hizo mandados para una agencia de Quiniela, atendió en una ferreteria y fue albañil hasta que logró entrar a Atma-Newsan en el 2014. Cada 3 meses le renovaban el contrato, hasta que la 4ta renovación, fue la última. Me contó que en esa fabrica nadie defendía a los pibes contratados y que la mayoría de los que fueron despedidos eran jóvenes mujeres que se fueron con varias enfermedades, como tendinitis y graves dolores de espalda. El cree que las echaban porque la fabrica no se queria hacer cargo de eso. "En la TV veia que la canasta basica era de $15000, pero en el recibo figuraba un sueldo de $7000", dice que tampoco le alcanzaba . Ahora trabaja en la ampliación de Axion, con la incertidumbre de cuando le tocará a el ser el próximo despedido. Teniendo un hijo que mantener y sabiendo lo complicado que esta afuera trata de hacer todas las horas extras posibles para poder guardar algo de plata y poder sobrevivir. Sebastian Abella, actual intendente por la coalición de Juntos por el Cambio intenta ocultar con asfalto la enorme desocupación juvenil, la precarización de las condiciones de los pocos que consiguen trabajar, y que tener una casa propia sea un sueño inalcanzable para la mayoría de los jovenes. Por su parte, Ruben Romano quien encabeza el Frente de Todos, dice que en caso de ganar, para Campana "vendrán buenos tiempos". Ellos mienten, porque no se proponen invertir las prioridades: sabemos que gane quien gane primero se cumplirà con el pago de esa deuda externa ilegal y fraudulenta a costa de los padecimientos del pueblo trabajador.

Brenda Reymundo - Docente y pre candidata a Intendente por la lista del Frente de Izquierda- Unidad.

