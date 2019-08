"Es quien mejor expresa en esta elección el camino de la seriedad, de las ideas", dicen. Los dirigentes, "Pancho" Zucconi y Carlos Suárez, aseguraron en dialogo con la prensa que no apoyarán la lista local de Consenso Federal que encabeza Cantlon. "Nosotros seguimos trabajando para la candidatura de Roberto Lavagna, y estamos pidiéndole a los vecinos que lo voten, pero no podemos apoyar al candidato local porque no nos representa", aseguraron en dialogo con la prensa. "Estamos convencidos que hay un camino, que pasa por la mesura, la seriedad, las ideas. El Kirchnerismo y Macri, y los fanáticos de uno y otro lado, han generado una división en la sociedad que les conviene a sus sectores, pero no al país. Un país donde la convivencia había sido una tradición hasta que se rompió en los últimos años. En esta elección quien mejor nos expresa es Roberto Lavagna y por eso lo apoyamos e invitamos a los vecinos a acompañarlo". "Creemos que a nivel local no pasa lo mismo. El sector de Cantlon no nos representa, no representa esa idea. Hacen campaña repartiendo su boleta cortada con otros candidatos nacionales, no hay seriedad, ni convicciones. En Campana no hay un autentico vecinalismo. Un verdadero vecinalismo puede apoyar un candidato nacional, pero no a todos al mismo tiempo. Ese es un espacio vacante", afirmaron. Los dirigentes que decidieron bajar su lista, para no competir en las internas contra el sector de Cantlón, aseguraron que analizaran a quien van a apoyar a nivel local.

Pancho Zucconi y Carlos Suarez



"Apoyamos a Lavagna pero la lista local no nos representa", aseguraron dirigentes de Consenso Federal

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: