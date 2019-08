La Juventud Radical de Campana invita a los jóvenes a votar

Expresando que es un proceso "histórico de nuestro país" para que "no vuelva el pasado oscuro de nuestra historia" los jóvenes dirigentes convocan a manifestarse en las urnas este domingo 11 de agosto. Jóvenes militantes del radicalismo, enviaron una nota de prensa donde expresan que "Estas elecciones son históricas y los jóvenes no nos tenemos que hacer a un lado. Somos un partido que siempre estuvo cuando se lo necesito, y éste es nuestro momento: el momento de la juventud". Ante la proximidad de las elecciones, expresaron "Vayamos a votar, no importa a quién votemos, pero que las urnas de nuestro país exploten de votos jóvenes. Creemos desde nuestro espacio que es la mejor manera de manifestarse y no como la forma violenta en que se expresaron algunos trabajadores/militantes en la entrada de nuestro Palacio Municipal", en alusión a los hechos ocurridos ayer con los gremialistas de USPSRA, que incendiaron cubiertas y pancartas políticas identificadas con el intendente Abella. "La juventud tiene un papel fundamental en este proceso histórico de nuestro país, tenemos que decidir que tipo de país queremos, que presente y que futuro. No tenemos que permitir que nos saquen las esperanzas, las ganas de trabajar por y para nuestro país, provincia y ciudad. Creemos que tenemos potencial de sobra, por eso no tenemos que dejarnos engañar con que no estamos preparados, no somos capaces o la gran frase de esta generación está perdida. Sin dudas esta generación es aquella que va a empujar todos los días a esta Argentina que está creciendo y JUNTOS vamos a lograr el país que nos merecemos", expresaron los jovenes militantes radicales. También recurrieron a la historia del radicalismo para convocar a los indecisos, mencionando que "este es el país que una vez soñó Raúl Alfonsín, y que supimos lograr con Hipólito Yrigoyen, Marcelo Alvear y Arturo Illia; por eso les queremos decir a todos ustedes que están indecisos, o aquellos que no son mayores de 18 años que vayan y háganse escuchar. No dejemos nuestro lugar, porque los ganamos con mucho trabajo. Un esfuerzo nuestro, de nuestros padres y abuelos que algunos de ellos no tuvieron la suerte de nacer en democracia y lucharon como leones y leonas para que nosotros no tengamos que vivirlo en carne propia". "Chicos/as de Campana, este 11 de agosto por nuestro presente y futuro, por el pasado oscuro de nuestra historia, para que no vuelva y no tengamos que sufrir lo mismos que nuestros padres y abuelos vayamos a votar y que la esta jornada sea una fiesta, nuestra fiesta, la fiesta de la democracia", concluyeron.



La Juventud Radical de Campana invita a los jóvenes a votar

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia: