Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad. BASURAL DE LA VERGÜENZA "Hola Buenos días disculpe las molestias queria comentarles y mostrarles como estamos viviendo en el barrio Lubo en la zona llamada Las Tablitas sobre la calle Río Negro al fondo. Lo cual el basurero de la Fueguina llega hasta esta cuadra que son 2 antes del fondo. Es más yo tengo que llevar mi basura todos los días a lo de mis padres a Las Praderas cosa q no tendría que hacer.. Y el basurero pasa por todas las cuadras de Río Negro menos por Las 2 ultimas. Nuestros días son asi con un gran basural que se sigue amontonando mugre,ratas, enfermedades,etc. Desde hace mucho tiempo que pasamos por está situación la cual nadie nos da una respuesta coherente. Lo más lógico sería colocar un contenedor de residuos pero como al parecer al Estado/municipio no le importamos seguimos viviendo asi. Estoy contentó por las cámaras y demás pero justo frente al basural hay una cámara que capta bien todos los movimiento de quien arroja basura y muchas cosas más. Quiero saber si algún día esto se va a Terminar. Gracias", cuenta Luis a traves del WhatsApp. SIN LUZ POR VARIOS DÍAS "Hace semana y media que estamos sin luz en la calle en la Avenida Balbin entre Castilla y Castelli. Un peligro, teniendo en cuenta la ola de asaltos que se dieron en las últimas semanas en esta zona; y lo alto de los impuestos municipales que estamos abonando" cuenta Constanza.

#QuejaVecinal otra vez se rompió y otra vez la arreglaron. #ComoRecibimos se repite el ciclo tantas veces, porqué @ABSAOficial no repara bien de una vez?

Van más de 5 veces que se rompe, reparan y sigue perdiendo. ‍♂️ pic.twitter.com/Dl6AtGJYfF — Daniel Trila (@dantrila) August 7, 2019 OTRO TEMA #Dato calle Burgos y Las Heras otra vez limpia. Además de sacar camionadas de basura pasaron la motoniveladora para mejorar la calle y las zanjas. Lamentablemente alguien se encargó de aportar su nueva tanda de basura en la zanja. Seamos responsables con la imagen de #Campana pic.twitter.com/2XMY1EwPgj — Daniel Trila (@dantrila) August 7, 2019 #Dato volvió la luz. Anoche, martes a las 23:30 volvió a tener alumbrado público la calle Pueyrredón entre Jean Jaures y diagonal Calixto Dellepiane. Vecinos agradecidos. pic.twitter.com/h34z0SDYCK — Daniel Trila (@dantrila) August 7, 2019 #Dato Cuadrilla de Bacheo de Corralón Norte de Municipalidad de #Campana realizó la reparación de la bicisenda del lateral del Camino del Progreso y Necochea, que va desde Burger King hasta Grupo Vestas Neusan. Según dicen, se habría accidentado un menor por causa de una rotura. pic.twitter.com/V0JSAkOkFk — Daniel Trila (@dantrila) August 7, 2019

8 de Agosto de 2019:

Quejas Vecinales

