La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/ago/2019 Calendario Maya - Año Mago 1:

Mano 1 - Energía del Jueves 08/08/2019 - Trecena de la Mano

Por Alejandra Dip











Alejandra Dip





La Mano energía de Sanación, purificación, transformación. Poder de realización y de autorrealización. Kin 27-Mano 1, autoguia: Comienza un nuevo ciclo de 13 días de aprendizaje. Es una trecena donde el objetivo es sanar, y trascender transformados. Esta secuencia es para transformar y transformarse, fase de cambios, mutaciones, de tomar un nuevo camino. Es adaptación, aceptación, buen manejo de desapego. La paciencia esta puesta en juego. Hay que evitar caer en la resistencia, en las ganas de no hacer nada, y en el miedo a los cambios. La Mano viene a ayudarnos a sanar primero a nosotros y después a nuestro entorno. acelera los procesos de sanación en todas las formas desde la mente, el cuerpo y el alma. Nos permite dar fluidez a nuestros pensamientos y evitar quedarnos presos de las obsesiones diarias. Esta energía nos enseña a acariciar, a acariciarnos. Tenemos que aprender a bajar el exigente, dejar de castigarnos. A conformarnos y no buscarle todo el tiempo la quinta pata al gato. Porque esta energía fuera de eje nos pone inconformistas, nada alcanza, siempre va por más y más, súper exigidos y desconectados, autoritarios, inflexibles. Aprender a ser como somos, aceptarnos en nuestro modo de ser ,y aprender a aceptar a los demás. Dar sin esperar a cambio, porque desarmónicos, la mano nos va a llevar a meternos en relaciones complejas y dar amor exigiendo la recompensa. Energía de sanación por virtuosismo, aprovechemos esta oportunidad de 13 días para ponerla en práctica. Respiremos profundo, conectemos con nuestro espíritu, activemos nuestros chakras, sobre todo el de las palmas de las manos para pasar energía cósmica. Pidamos por la salud de nuestros seres queridos y de nuestro planeta. Hoy excelente día para empezar dietas desintoxicantes NO ES LUNES, PERO ES MANO También propicio para dejar de fumar o abandonar el sedentarismo, salgamos a caminar o andar en bicicleta. La clave exclusiva de hoy y extensiva a estos 13 días que hoy comienzan es poder centrarnos en lo que tenemos y dejar de poner la mirada todo el tiempo en lo que nos falta. TORMENTA 13, es el portal cósmico que tiene esta trecena, 13 DÍAS DONDE transformarnos esta en su máxima potencia Esta Mano desatará los nudos del pasado, desarmará los bloqueos que nos separan de nuestra felicidad. Agradezcamos esta posibilidad que el cosmos nos dispone en positivo. ¡Feliz TRECENA SANADORA para todos! alejandradip.blogspot.com.ar // alejandradip@yahoo.com.ar

