"Nada lastima más a los laureles que dormirse en ellos." --Johann Wolfgang Von Goethe Las plantas nos han acompañado durante siglos, de una u otra forma siempre nos han resultado útiles: flores, tallos, raíces... Mediante ellas, nuestros antepasados, pudieron dibujar lo que les rodeaba. Colorearon tumbas y pintaron sus cuerpos para celebrar la vida y la muerte. Se utilizaron en el mundo de los chamanes y los brujos que las emplearon para sanar y para llevar las almas a la otra vida; para ver el futuro y restaurar el espíritu. Las plantas nos perfumaron con sus aromas, incluso los dioses se servían y se identificaban con ellas, por no hablar del uso que se ha hecho y se hace de las mismas en nuestra gastronomía. Contemplando en una revista la ilustración de la magnífica escultura de Apolo y Dafne, realizada por Bernini, que se encuentra en la galería Borgese en Roma, observé que el árbol en que se convertía esta ninfa, era el laurel. La mitología cuenta que Apolo enamorado de Dafne, encandilado por su belleza, la perseguía; ella, sorprendida y asustada le rogó a la madre Tierra que la ayudara y ésta para que no la encontrara la transformó en árbol. Apolo al verlo le dio el nombre de "dafne", que significa laurel. Acongojado, tomó de la planta una rama y se hizo una corona para no olvidar nunca a su amada. Las palomas torcazas, los mirlos, las grajillas y las perdices se purgaban todos los años con la hoja de laurel. Cuando se hablaba sobre la forma de cuidar a las gallinas para que no enfermaran, los granjeros tenían presente que debían fumigar su lecho con laurel. El árabe sevillano Abu Zacaria Iahia, dejó establecidas varias cualidades del laurel, ya que entre sus prodigiosas virtudes se encuentra la de ahuyentar a todo tipo de animales venenosos; pero si se sahumaba el lugar y quedaba bien lleno de humo, se lograba que dichos animales acudieran al lugar. Tras la Reconquista de España, independientemente de su uso en la cocina como aromatizante de los alimentos, tuvo un gran predicamento en la medicina, como tónico para estimular el apetito, si es que se tomaba como infusión antes de las comidas o como protector estomacal si se ingería después de ellas. Para la casa, si se colocaba entre las ropas o libros algunas hojas de laurel, no se apolillarían, ni tendrían gusanillos que las royeran; dentro de las alacenas, su olor repelía a las cucarachas. Lo cierto es que esta planta de tanto simbolismo, que está en muchos escudos de naciones simbolizando el triunfo, es un excelente condimento para muchísimos platos. La planta de laurel despliega un mundo la mar de interesante, con un recorrido que vale la pena incursionar. Aléthea; su significado: "Representaba la Verdad en la Mitología Griega. Fue hija del Tiempo y madre de la Justicia y la Virtud".

El Rincón de Aléthea:

De árbol mitológico a condimento

Por Angela Monsalvo

