EL DEBUT SERÁ EL SÁBADO 17 Ayer, en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), quedó definida la programación inicial de las primeras dos fechas de la Primera Nacional. Así, quedó establecido que Villa Dálmine debutará el sábado 17 de agosto frente a Instituto de Córdoba como local, en un partido que se jugará desde las 15.30 horas en Mitre y Puccini. En tanto, su segundo compromiso será el domingo 25 como visitante frente a San Martín de Tucumán. El delantero, de 20 años, que debutó con un gol en la Primera del Millonario, será confirmado hoy como nuevo refuerzo del Violeta. Y se espera que, finalmente, el mediocampista del Ciclón se incorpore en los próximos días. En este mercado de pases, Villa Dálmine ha apostado por nutrirse de jóvenes jugadores sin lugar en sus respectivos equipos de la Superliga. Y hasta días antes del debut sigue en esa línea. De hecho, hoy sería presentado oficialmente Alan Marcel Picazzo, delantero de 20 años que se incorporará al Violeta a préstamo desde River Plate. Nacido en Concepción del Uruguay el 21 de junio de 1999, Picazzo llegó al Millonario en Octava División y el 17 de septiembre de 2017 debutó en Primera por el campeonato 2018/19 de la Superliga. Fue por la tercera fecha, cuando River venció 3-1 como visitante a San Martín de San Juan: a los 17 minutos del segundo tiempo reemplazó al colombiano Rafael Santos Borré y en tiempo adicionado anotó el definitivo 3-1. En los meses siguientes no volvió a tener minutos en Primera y en febrero de 2018, después de un doblete en Reserva frente a Godoy Cruz, se fracturó el quinto metatarsiano en un entrenamiento con la Selección Argentina Sub 20. Esta lesión lo tuvo fuera de las canchas por varios meses y también en la consideración de Marcelo Gallardo, quien recién volvió a darle una segunda oportunidad el 27 de enero de 2019: esa tarde jugó el segundo tiempo en la derrota de River por 3-1 ante Patronato de Paraná en el estadio Monumental. Con el ascenso de otros jóvenes como Julián Álvarez, Cristian Ferreira, Benjamín Rollheiser y Lucas Beltrán, el entrerriano se fue quedando sin lugar en el Millonario y entonces apareció Villa Dálmine, interesado en ofrecerle una variante más en ofensiva al entrenador Lucas Bovaglio, quien tiene como principales delanteros "naturales" a Catriel Sánchez, Marcos Arturia y Matías Ramírez, aunque también ha utilizado a Álvaro Veliez y David Gallardo como atacantes. En tanto, desde Mitre y Puccini se está realizando un último intento por el mediocampista Jonas Acevedo. Se trata de un volante de características ofensivas, oriundo de Concarán, en la provincia de San Luis, que a los 16 años se incorporó a San Lorenzo. En 2017 fue elegido el mejor juvenil de la cantera del Ciclón y ese mismo año debutó en Primera División de la mano de Claudio "Pampa" Biaggio: ingresó desde el banco en el partido frente a San Martín de San Juan y más tarde fue titular contra Atlético Tucumán. Sin embargo, no ha logrado continuidad en su carrera y ahora tendría la chance de venir a ganar minutos y rodaje al Violeta, que lo ha sondeado desde el inicio de este mercado de pases.

ALAN MARCEL PICAZZO CON DOS PARTIDOS EN PRIMERA DE RIVER PLATE. DEBUTÓ CON GOL ANTE SAN MARTÍN DE SAN JUAN.

Primera Nacional:

Villa Dálmine suma a Picazzo desde River e insiste por Acevedo, de San Lorenzo

