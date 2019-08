Uno de los equipos que ascendió a la categoría desde la Primera B Metropolitana, Barracas Central, sacudió el mercado de pases de la Primera Nacional con la contratación de dos jugadores de gran trayectoria como el lateral izquierdo Clemente Rodríguez (38 años; ex Boca Juniors, Spartak de Moscú, Espanyol de Barcelona, Estudiantes de La Plata y San Pablo de Brasil; tricampeón de la Copa Libertadores y bicampeón de la Copa Intercontinental) y el centrodelantero Mauro Matos (37 años; ex J.J. Urquiza, Armenio, Arsenal, All Boys, San Luis de México, San Lorenzo, Newells, Gimnasia y Chacarita; también campeón de la Copa Libertadores).

Con estos dos refuerzos, la institución de Carlos "Chiqui" Tapia confirmó ya 15 incorporaciones, dado que anteriormente había sumado a Ramiro López, Matías Vera, Lucas Colitto, Rodrigo Pacheco, Marcos Ariel Pinto, Franco Niell, Gastón Bojanich, Facundo Oreja, Jorge Velázquez, Alexis Cuello, Gonzalo Córdoba, Enzo Ortíz y Carlos Salom.