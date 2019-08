En un nuevo amistoso de pretemporada, el Auriazul perdió ayer 5-0 en el primer partido; y 1-0 en el segundo. En su séptimo amistoso de la actual pretemporada, Puerto Nuevo no pudo repetir ayer lo bueno que había realizado frente a Villa Dálmine el pasado sábado y terminó perdiendo 5-0 y 1-0 frente a Deportivo Morón, otro equipo que se prepara para el próximo campeonato de la Primera Nacional. Con este nuevo ensayo, desarrollado en el estadio Nuevo Francisco Urbano, el Auriazul sigue sumando minutos de fútbol de cara al Torneo Apertura de la Primera D que comenzará el 7 de septiembre. Sin embargo, en esta oportunidad, algunos errores en el manejo del balón en la salida y rápidos contragolpes del Gallito llevaron al marcador las diferencias de categoría. En el primer encuentro, la dupla conformada por Carlos Pereyra y Norberto Silvero alistó a Ignacio Díaz Peyrous; Nicolás Rodríguez, Lautaro Cuenos, Sandro Areco, Ezequiel Ramón; Kevin Redondo; Nicolás Menéndez, Rodrigo Herrera, Santiago Palacios, Mariano Filiosi; y Brian Fassone. En la segunda parte de este primer partido, luego ingresaron Agustín Campana (ex Huracán; a prueba), Facundo Uñate (ex Central Ballester) y Enzo Moreno por Menéndez, Redondo y Moreno, respectivamente. Por su parte, Deportivo Morón, dirigido por Arnaldo Sialle, presentó a: Julio Salvá; Cristian Broggi, Matías Cortave, Francisco Oliver, Nicolás Martínez; Fabricio Alvarenga (Lucas Chacana), Matías Nizzo (Cristian Lillo), Lucas Pérez Godoy (Diego Tonetto), Mauricio Alonso; Nicolás Ramírez (Ezequiel D´Angelo) y Kevin Gissi. En este primer encuentro del amistoso, los goles del Gallito fueron obra de Kevin Gissi (4) y Fabricio Alvarenga. En la segunda parte del ensayo, en el duelo entre suplentes, Puerto Nuevo formó con Rodrigo Ponce De León (Esteban Montesano); Selem Lojda (Iván Torres), Kevin Redondo, Alexis González, Uriel Huarte (Nahuel Orlando); Oscar Peñalba; Enzo Moreno, Nicolás Colombano, Eliseo Aguirre, Esteban Huarte (Orlando Sosa); y Agustín Monteleone. Por su parte, Deportivo Morón alistó a Bruno Galván; Mariano Bracamonte, Valentín Perales, Juan Celaya, Enzo Galeano; Lucas Chacana, Dylan Glaby, Cristian Lillo (Gonzalo Baglivo), Diego Tonetto; Ezequiel D´Angelo (Iván Álvarez) y Esteban Ciaccheri, quien marcó el único gol del encuentro. Para el Auriazul, éste fue su séptimo amistoso de la pretemporada, después de los disputados frente a Quilmes, Deportivo Armenio, Luján, Combinado de Libres, Central Ballester y Villa Dálmine. La temporada para el Portuario comenzará el 7 de septiembre, cuando enfrente como visitante a Deportivo Paraguayo por la primera fecha del Torneo Apertura.

EL AMISTOSO SE DISPUTO EN EL ESTADIO NUEVO FRANCISCO URBANO (FOTO: PRENSA DEPORTIVO MORÓN).





ENZO MORENO LUCHA POR EL BALÓN (FOTO: PRENSA DEPORTIVO MORÓN).

Primera D:

Puerto Nuevo fue superado por Deportivo Morón

