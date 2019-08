La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 08/ago/2019 Consejos útiles sobre consumo de alcohol en adolescentes y jóvenes







El Programa Nacional de Salud Integral en la Adolescencia (PNSIA) y el Programa Nacional de Prevención y Lucha Contra el Consumo Excesivo de Alcohol, identifican al Consumo Episódico Excesivo de Alcohol (CEEA) como una de las problemáticas de mayor importancia en la situación de salud de los adolescentes, pudiendo provocar accidentes viales, suicidios, embarazos no planificados entre otros. ¿Por qué es tan peligroso? "El alcohol (etanol) es una sustancia psicoactiva que tiene efectos sobre el sistema nervioso central, con la capacidad de cambiar la percepción, el estado de ánimo y/o el comportamiento, dependiendo de la graduación alcohólica que posea la bebida, la cantidad de consumida, presencia de otras drogas, la tolerancia de cada organismo y si hay enfermedades preexistentes", describe la Dra Valeria El Haj, Directora Médica de Vittal. En este sentido, la intoxicación aguda por etanol se asocia con comportamientos no deseables como los accidentes de tránsito, la violencia doméstica, los homicidios, suicidios y peligros de muerte por envenenamiento. Los síntomas de la intoxicación alcohólica dependen de los efectos inhibidores sobre las neuronas del sistema nervioso central. Las manifestaciones clínicas, de acuerdo a la cantidad consumida, van in crescendo y pueden incluir euforia o llanto inmotivado, comunicación aumentada, tiempo de reacción alargado, con disminución de eficacia para la ejecución de actos complejos, alteraciones en la marcha y los reflejos, temblor en dedos, disminución de agudeza visual y auditiva, vómitos, cefalea y mareos. En instancias más graves se suman otro tipo de reacciones como visión borrosa o doble, incoordinación muscular, disartria, hipotensión arterial y taquicardia, hipoglucemia e hipotermia; somnolencia, luego estupor marcado, hipotensión, bradipnea, hiporreflexia, hipoalgesia y amnesia temporal; y finalmente, hipotensión con bradicardia, apnea, arreflexia y analgesia superficial y profunda, con graves alteraciones del medio interno, acidosis metabólica, hipoxemia, hipoglucemia e hipotermia y riesgo de paro cardio-respiratorio. - Comer siempre algo antes de empezar a beber. - El alcohol deshidrata, por eso es importante tomar agua al mismo tiempo. - No mezclar alcohol con drogas, porque aumenta el riesgo cardíaco y la deshidratación. - No mezclar alcohol con viagra. Tener presente que el alcohol reduce la potencia sexual. - Ante un problema de salud preexistente – diabetes, hepatitis, asma, o problemas cardiológicos –, la recomendación es no tomar nada de alcohol. - Si un amigo tomó de más, no permitir que maneje, llevarlo a un lugar tranquilo y ventilado; si se descompuso o se desmayó, ponerlo de costado para que no se ahogue si vomita, aflojarle la ropa y darle abrigo, y no dejarlo solo. Hidratarlo y llamar a un servicio de emergencia.



